Российский офицер приказал казнить двух военнопленных ВСУ — радиоперехват ГУР

Воины ГУР получили очередной радиоперехват с доказательствами казни двух украинских военнопленных российскими оккупантами.
Главные тезисы
- Приказ российского офицера на казнь двух украинских военнопленных свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права.
- Казнь военнопленных ВСУ российскими оккупантами является преступлением против военнопленных и осуждается международным сообществом.
- Действия оккупантов, нарушающие права человека и международное право, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Оккупанты убили двух военнопленных ВСУ
Очередное военное преступление оккупационной армии зафиксировали украинские разведчики. В перехваченном разговоре командир российского подразделения отдает приказ на казнь пленных украинских военнослужащих.
Согласно докладу подчиненного, оба украинских защитника получили ранения и не представляли угрозы.
Прямой приказ командира на казнь военнопленных в очередной раз доказывает, что военные преступления сознательная и целенаправленная политика государства-агрессорки России.
