Российский офицер приказал казнить двух военнопленных ВСУ — радиоперехват ГУР
Воины ГУР получили очередной радиоперехват с доказательствами казни двух украинских военнопленных российскими оккупантами.

Главные тезисы

  • Приказ российского офицера на казнь двух украинских военнопленных свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права.
  • Казнь военнопленных ВСУ российскими оккупантами является преступлением против военнопленных и осуждается международным сообществом.
  • Действия оккупантов, нарушающие права человека и международное право, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Оккупанты убили двух военнопленных ВСУ

Очередное военное преступление оккупационной армии зафиксировали украинские разведчики. В перехваченном разговоре командир российского подразделения отдает приказ на казнь пленных украинских военнослужащих.

Застрели их на..й, пленных не берём б...дь, застрели на...й. Быстро уходи, ― предписывает оккупант.

Согласно докладу подчиненного, оба украинских защитника получили ранения и не представляли угрозы.

Прямой приказ командира на казнь военнопленных в очередной раз доказывает, что военные преступления сознательная и целенаправленная политика государства-агрессорки России.

