Спецподразделение ГУР поразило 4 "жирных" цели армии РФ в Крыму — видео
Спецподразделение ГУР поразило 4 "жирных" цели армии РФ в Крыму — видео

ГУР
Крым
Read in English
Читати українською

Два вражеских самолета Ан-26 и береговые РЛС — очередная добыча "Призраков" ГУР в Крыму.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР справилось с успешным поражением враждебных целей в Крыму, нанеся потери российской армии.
  • Украинские спецназовцы выполнены ликвидацию двух вражеских самолетов и двух радиолокационных станций, что было зафиксировано видеоотчетом.
  • Бойцы ГУР продолжают успешные операции по уничтожению вражеских объектов на временно оккупированной территории Крыма.

Спецназовцы ГУР поразили 2 российских самолета и 2 РЛС в Крыму

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают ликвидацию враждебных дорогостоящих целей на территории временно оккупированного Крыма.

Во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Как хорошо горят московитские транспортники Ан-26 — смотрите в видео!

Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в возведении Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года.

