Спецподразделение ГУР поразило 4 "жирных" цели армии РФ в Крыму — видео

Два вражеских самолета Ан-26 и береговые РЛС — очередная добыча "Призраков" ГУР в Крыму.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР справилось с успешным поражением враждебных целей в Крыму, нанеся потери российской армии.
- Украинские спецназовцы выполнены ликвидацию двух вражеских самолетов и двух радиолокационных станций, что было зафиксировано видеоотчетом.
- Бойцы ГУР продолжают успешные операции по уничтожению вражеских объектов на временно оккупированной территории Крыма.
Спецназовцы ГУР поразили 2 российских самолета и 2 РЛС в Крыму
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают ликвидацию враждебных дорогостоящих целей на территории временно оккупированного Крыма.
Как хорошо горят московитские транспортники Ан-26 — смотрите в видео!
Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в возведении Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года.
