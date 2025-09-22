Впервые в истории. ГУР поразило 2 российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" — видео

Спецподразделение ГУР "Призраки" в Крыму сжег два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8.
- Спецподразделение ГУР “Призраки” в Крыму поразило 2 российских самолета-амфибии Бе-12 “Чайка”, что стало первым случаем поражения этого типа самолетов в истории.
- Самолеты-амфибии Бе-12 “Чайка” используются для выявления и ведения борьбы с подлодками, их уничтожение представляет значительный ущерб для российской армии.
ГУР уничтожило 2 самолета и вертолет армии РФ в Крыму
21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" охотились два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".
Это первое поражение Бе-12 в истории.
Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подлодками.
