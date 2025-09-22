Впервые в истории. ГУР поразило 2 российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Впервые в истории. ГУР поразило 2 российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" — видео

ГУР
"Чайка"
Read in English
Читати українською

Спецподразделение ГУР "Призраки" в Крыму сжег два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР “Призраки” в Крыму поразило 2 российских самолета-амфибии Бе-12 “Чайка”, что стало первым случаем поражения этого типа самолетов в истории.
  • Самолеты-амфибии Бе-12 “Чайка” используются для выявления и ведения борьбы с подлодками, их уничтожение представляет значительный ущерб для российской армии.

ГУР уничтожило 2 самолета и вертолет армии РФ в Крыму

21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" охотились два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Это первое поражение Бе-12 в истории.

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подлодками.

Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР дроном поразили российский военный корабль под Новороссийском — видео
ГУР
корабль
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР дронами атаковало НПЗ в российском Башкортостане — источники
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ГУР поразили 3 российских вертолета Ми-8 — видео
ГУР
ГУР отчитывается о новых пораженных целях врага

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?