Бойцы ГУР дроном поразили российский военный корабль под Новороссийском — видео
10 сентября в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель России - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота.

Главные тезисы

  • Бойцы ГУР МО Украины использовали дрон для атаки на российский военный корабль проекта MPSV07 под Новороссийском.
  • Удар был нанесен по области моста управления вражеского судна, что привело к выведению его из строя.
  • Российский корабль, введенный в эксплуатацию в 2015 году за 60 миллионов долларов, получил значительный ущерб и отправлен на ремонт.

Спецназовцы ГУР поразили российский военный корабль

Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость — около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.

В момент атаки спецназовцев ГУР вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор прописал остатки своего Черноморского флота.

Точный удар мастера ГУР МО Украины нанесли боевым беспилотникам украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.

В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий на ремонт.

