Бойцы ГУР дроном поразили российский военный корабль под Новороссийском — видео

10 сентября в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель России - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота.

Спецназовцы ГУР поразили российский военный корабль

Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость — около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт. Поделиться

В момент атаки спецназовцев ГУР вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор прописал остатки своего Черноморского флота.

Точный удар мастера ГУР МО Украины нанесли боевым беспилотникам украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.