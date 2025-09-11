Бойцы ГУР дроном поразили российский военный корабль под Новороссийском — видео

10 сентября в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель России - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота.
Главные тезисы
- Бойцы ГУР МО Украины использовали дрон для атаки на российский военный корабль проекта MPSV07 под Новороссийском.
- Удар был нанесен по области моста управления вражеского судна, что привело к выведению его из строя.
- Российский корабль, введенный в эксплуатацию в 2015 году за 60 миллионов долларов, получил значительный ущерб и отправлен на ремонт.
Спецназовцы ГУР поразили российский военный корабль
Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость — около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.
В момент атаки спецназовцев ГУР вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор прописал остатки своего Черноморского флота.
Точный удар мастера ГУР МО Украины нанесли боевым беспилотникам украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.
В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий на ремонт.
