Бійці ГУР дроном уразили російський військовий корабель під Новоросійськом — відео

10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль Росії ― корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту.

Спецпризначенці ГУР уразили російський військовий корабель

Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість ― близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт. Поширити

У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де агресор “прописав” залишки свого Чорноморського флоту.

Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.