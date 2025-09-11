Бійці ГУР дроном уразили російський військовий корабель під Новоросійськом — відео

10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль Росії ― корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР МО України вразили російський військовий корабель під Новоросійськом за допомогою дрону.
- Успішна атака була здійснена на дороговартісну військову ціль Росії - корабель проєкту MPSV07 Чорноморського флоту.
- Ворожий корабель отримав удар в область містка управління, що спричинило знищення апаратури та виведення його з ладу.
Спецпризначенці ГУР уразили російський військовий корабель
Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість ― близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.
У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де агресор “прописав” залишки свого Чорноморського флоту.
Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.
Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-