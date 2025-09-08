Помста за Бучу. ГУР заявило про диверсію у військовій частині РФ — джерела

У Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у ГУР.
Головні тези:
- У самому центрі Росії відбулася атака на військову частину 6912, яка взяла участь у боях під Києвом, здійснюючи воєнні злочини.
- Джерела ГУР підтверджують, що під Хабаровськом прогриміли два вибухи, коли військові приходили на службу, що призвело до жертв та поранень.
- Спецслужби РФ намагалися замаскувати подію, відключивши мобільний інтернет та змінивши рух транспорту.
У Росії атакували військову частину під Хабаровськом — джерела
8 вересня біля російського Хабаровська прогриміли вибухи поруч із військовою частиною 6912, яка воювала проти України.
Джерела ГУР повідомляють, що на парковці спрацювали два вибухові пристрої саме тоді, коли військові приходили на службу.
Є загиблі та поранені.
Зазначимо, що військова частина 6912 — 748-й окремий батальйон Росгвардії, раніше брала участь у боях під Києвом, зокрема в Бучі та Ірпені.
