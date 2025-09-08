Помста за Бучу. ГУР заявило про диверсію у військовій частині РФ — джерела

У Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у ГУР.

У Росії атакували військову частину під Хабаровськом — джерела

8 вересня біля російського Хабаровська прогриміли вибухи поруч із військовою частиною 6912, яка воювала проти України.

Джерела ГУР повідомляють, що на парковці спрацювали два вибухові пристрої саме тоді, коли військові приходили на службу.

Є загиблі та поранені.

Після вибухів спецслужби РФ відключили мобільний інтернет і змінили рух транспорту, щоб приховати подію.