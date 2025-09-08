Кіберфахівці ГУР заблокували сервери "Лукойл", "Ростелеком" та "К-Корп" — джерела
Кіберфахівці ГУР заблокували сервери "Лукойл", "Ростелеком" та "К-Корп" — джерела

ГУР
Джерело:  online.ua

Кіберфахівці української воєнної розвідки "привітали" росіян з днем ГУР Міноборони. Від ранку 7 вересня розпочалася масштабна DDOS-атака на мережеву інфраструктуру агресора, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне на території Росії, зокрема функціонування паливних карток. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у ГУР.

Головні тези:

  • Українські кіберфахівці з ГУР реалізували масштабну DDOS-атаку на сервери "Лукойл", "Ростелеком" та "К-Корп".
  • Дія кіберкорпусу ГУР була спрямована на завдання збитків агресору у розрахунку від 1 до 3 мільйонів доларів США.
  • Також у рамках операції було скасовано функціонування 700 комутаторів і 13 серверів в дата-центрах оператора "К-Корп".

Кіберкорпус ГУР “поклав” паливні картки росіян

Об'єктами DDOS-атаки серед іншого стала платформа "передові платіжні системи", яка відповідає за функціонування паливних карток ("Роспетрол"), а також сервери "Ростелеком" та "Лукойл".

За інформацією джерел у розвідці, внаслідок операції державі-агресорці було завдано збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США.

Також цього ж дня було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".

Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що повністю зупинило її роботу.

Зазначається, що оператор "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова", яка причетна до вбивств сотень цивільних українців, зокрема жінок і дітей.

Крім того, фахівці атакували десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких було опубліковано привітання з Днем воєнної розвідки України.

