Киберспециалисты ГУР заблокировали серверы "Лукойл", "Ростелеком" и "К-Корп" — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР заблокировали серверы "Лукойл", "Ростелеком" и "К-Корп" — источники

ГУР
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Киберспециалисты украинской военной разведки поздравили россиян с днем ГУР Минобороны. С утра 7 сентября началась масштабная DDOS-атака на сетевую инфраструктуру агрессора, которая обеспечивает онлайн-платежи за горючее на территории России, в том числе функционирование топливных карт. Об этом сообщили источники в ГУР.

Главные тезисы

  • Украинские киберспециалисты ГУР провели масштабную DDOS-атаку на серверы Лукойл, Ростелеком и К-Корп.
  • Масштабная операция была направлена на нанесение ущерба агрессору в размере от 1 до 3 миллионов долларов США.
  • Киберкорпус ГУР смог вывести из строя 700 коммутаторов и 13 серверов в дата-центрах оператора К-Корп.

Киберкорпус ГУР "положил" топливные карты россиян

Объектами DDOS-атаки среди прочего стала платформа "передовые платежные системы", отвечающая за функционирование топливных карт ("Роспетрол"), а также серверы "Ростелеком" и "ЛУКойл".

По информации источников в разведке, в результате операции государству-агрессору был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.

Также в этот же день был нанесен киберудару по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".

Украинские киберспециалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, что полностью остановило ее работу.

Отмечается, что оператор "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова", причастной к убийствам сотен гражданских украинцев, в том числе женщин и детей.

Кроме того, специалисты атаковали десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых было опубликовано поздравление с Днем военной разведки Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР совершили новую масштабную атаку на IT-инфраструктуру России — источники
хакеры
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Киберпартизаны ГУР показали на российском TV видео о настоящих "достижениях СВО" — источники
потери
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Уникальная спецоперация ГУР. Эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ
корвет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?