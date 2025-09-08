Киберспециалисты ГУР заблокировали серверы "Лукойл", "Ростелеком" и "К-Корп" — источники

Киберспециалисты украинской военной разведки поздравили россиян с днем ГУР Минобороны. С утра 7 сентября началась масштабная DDOS-атака на сетевую инфраструктуру агрессора, которая обеспечивает онлайн-платежи за горючее на территории России, в том числе функционирование топливных карт. Об этом сообщили источники в ГУР.
Главные тезисы
- Украинские киберспециалисты ГУР провели масштабную DDOS-атаку на серверы Лукойл, Ростелеком и К-Корп.
- Масштабная операция была направлена на нанесение ущерба агрессору в размере от 1 до 3 миллионов долларов США.
- Киберкорпус ГУР смог вывести из строя 700 коммутаторов и 13 серверов в дата-центрах оператора К-Корп.
Киберкорпус ГУР "положил" топливные карты россиян
Объектами DDOS-атаки среди прочего стала платформа "передовые платежные системы", отвечающая за функционирование топливных карт ("Роспетрол"), а также серверы "Ростелеком" и "ЛУКойл".
По информации источников в разведке, в результате операции государству-агрессору был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.
Также в этот же день был нанесен киберудару по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".
Украинские киберспециалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, что полностью остановило ее работу.
Отмечается, что оператор "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова", причастной к убийствам сотен гражданских украинцев, в том числе женщин и детей.
