Месть за Бучу. ГУР заявило о диверсии в воинской части РФ — источники

В России атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Киевской области. Об этом стало известно от источников в ГУР.
Главные тезисы
- На воинскую часть под Хабаровском была совершена атака в ответ на участие в военных преступлениях в Киевской области.
- Источники в ГУР подтверждают два взрыва, произошедших при прибытии военных на службу, с погибшими и ранеными.
- Спецслужбы РФ предприняли меры насчет маскировки происшествия, отключив мобильный интернет и изменяя движение транспорта.
В России атаковали военную часть под Хабаровском
8 сентября возле российского Хабаровска прогремели взрывы рядом с воинской частью 6912, которая воевала против Украины.
Источники ГУР сообщают, что на парковке сработали два взрывных устройства именно тогда, когда военные приходили на службу.
Есть погибшие и раненые.
Отметим, что военная часть 6912 — 748-й отдельный батальон Росгвардии, ранее участвовавшая в боях под Киевом, в частности в Буче и Ирпене.
