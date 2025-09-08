Месть за Бучу. ГУР заявило о диверсии в воинской части РФ — источники
Месть за Бучу. ГУР заявило о диверсии в воинской части РФ — источники

В России атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Киевской области. Об этом стало известно от источников в ГУР.

Главные тезисы

  • На воинскую часть под Хабаровском была совершена атака в ответ на участие в военных преступлениях в Киевской области.
  • Источники в ГУР подтверждают два взрыва, произошедших при прибытии военных на службу, с погибшими и ранеными.
  • Спецслужбы РФ предприняли меры насчет маскировки происшествия, отключив мобильный интернет и изменяя движение транспорта.

В России атаковали военную часть под Хабаровском

8 сентября возле российского Хабаровска прогремели взрывы рядом с воинской частью 6912, которая воевала против Украины.

Источники ГУР сообщают, что на парковке сработали два взрывных устройства именно тогда, когда военные приходили на службу.

Есть погибшие и раненые.

После взрывов спецслужбы РФ отключили мобильный интернет и сменили движение транспорта, чтобы скрыть событие.

Отметим, что военная часть 6912 — 748-й отдельный батальон Росгвардии, ранее участвовавшая в боях под Киевом, в частности в Буче и Ирпене.

