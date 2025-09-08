Месть за Бучу. ГУР заявило о диверсии в воинской части РФ — источники

В России атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Киевской области. Об этом стало известно от источников в ГУР.

В России атаковали военную часть под Хабаровском

8 сентября возле российского Хабаровска прогремели взрывы рядом с воинской частью 6912, которая воевала против Украины.

Источники ГУР сообщают, что на парковке сработали два взрывных устройства именно тогда, когда военные приходили на службу.

Есть погибшие и раненые.

После взрывов спецслужбы РФ отключили мобильный интернет и сменили движение транспорта, чтобы скрыть событие.