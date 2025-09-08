У ГУР показали эффектные кадры уничтожения российских БпЛА спецподразделением "Крылья" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали эффектные кадры уничтожения российских БпЛА спецподразделением "Крылья" — видео

ГУР
ГУР
Читати українською

Главное управление разведки продемонстрировало кадры уничтожения беспилотников РФ спецподразделением "Крылья".

Главные тезисы

  • Спецподразделение “Крылья” активно участвует в очищении украинского неба от российских беспилотников.
  • Украинские мастера ГУР успешно уничтожили несколько российских БПЛА, включая Supercam S-350, Zala Z-16, Молния, Zala Kub, Орлан-30, Ланцет.
  • Операции по борьбе с вражескими разведывательными и ударными беспилотниками продолжаются в рамках вооруженной борьбы за Украину.

Мастера ГУР очищают украинское небо от российских дронов

Вражеские разведывательные и ударные беспилотники российских оккупантов — зло, подлежащее немедленному уничтожению, — отметили в ГУР.

На видео ― кадры успешной боевой работы в небе мастеров из спецподразделения "Крылья", входящего в Департамент активных действий ГУР МО Украины.

Разбито:

  • Supercam S-350 ― 15 шт.

  • Zala Z-16 ― 3 шт.

  • "Молния" ― 11 шт.

  • Zala Kub ― 1 шт.

  • "Орлан-30" ― 1 шт.

  • "Ланцет" ― 4 шт.

Вместе — сила! Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показал срыв прорыва армии РФ на Днепропетровщину — видео
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР назвало количество солдат РФ на территории Украины
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько ракет и истребителей планирует выпустить РФ — данные ГУР
Что известно о новых планах России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?