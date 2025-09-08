У ГУР показали эффектные кадры уничтожения российских БпЛА спецподразделением "Крылья" — видео

Главное управление разведки продемонстрировало кадры уничтожения беспилотников РФ спецподразделением "Крылья".
Главные тезисы
- Спецподразделение “Крылья” активно участвует в очищении украинского неба от российских беспилотников.
- Украинские мастера ГУР успешно уничтожили несколько российских БПЛА, включая Supercam S-350, Zala Z-16, Молния, Zala Kub, Орлан-30, Ланцет.
- Операции по борьбе с вражескими разведывательными и ударными беспилотниками продолжаются в рамках вооруженной борьбы за Украину.
Мастера ГУР очищают украинское небо от российских дронов
Вражеские разведывательные и ударные беспилотники российских оккупантов — зло, подлежащее немедленному уничтожению, — отметили в ГУР.
На видео ― кадры успешной боевой работы в небе мастеров из спецподразделения "Крылья", входящего в Департамент активных действий ГУР МО Украины.
Разбито:
Supercam S-350 ― 15 шт.
Zala Z-16 ― 3 шт.
"Молния" ― 11 шт.
Zala Kub ― 1 шт.
"Орлан-30" ― 1 шт.
"Ланцет" ― 4 шт.
Вместе — сила! Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!
