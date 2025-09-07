Сколько ракет и истребителей планирует выпустить РФ — данные ГУР

Как сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, Россия намерена выпустить в 2025 году 57 современных истребителей и около 250 танков. Более того, в планах врага — 2,5 тысячи высокоточных ракет разного класса.

Что известно о новых планах России

Если говорить о современных вражеских самолетах, например, Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30, то россияне запланировали на этот год 57 единиц.

Около 250 танков типа Т-90М — это новый, не модернизированный. Кроме того, около 1100 новых БТР-3, БТР-82А, артиллерийские системы — 365 единиц тоже новые, не модернизированные. В то же время, модернизация и восстановление вооружения и военной техники — это тысячи единиц вооружения, которое использует Российская Федерация. Вадим Скибицкий Заместитель начальника ГУР

По словам Скибицкого, Украина и РФ концентрируют значительное внимание на выпуске тех видов вооружения, которые являются эффективными на фронте.

Что важно понимать, речь идет о беспилотных системах, FPV-дронах и ракетных системах.

Также Россия запланировала выпуск почти 2,5 тысячи так называемых высокоточных ракет разного класса.