Сколько ракет и истребителей планирует выпустить РФ — данные ГУР

Как сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, Россия намерена выпустить в 2025 году 57 современных истребителей и около 250 танков. Более того, в планах врага — 2,5 тысячи высокоточных ракет разного класса.
Главные тезисы
- В планах врага – модернизация и восстановление вооружения, а также большой выпуск беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и ракетных систем.
- Каждая из сторон концентрируется на производстве эффективного вооружения для фронта.
Что известно о новых планах России
Если говорить о современных вражеских самолетах, например, Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30, то россияне запланировали на этот год 57 единиц.
По словам Скибицкого, Украина и РФ концентрируют значительное внимание на выпуске тех видов вооружения, которые являются эффективными на фронте.
Что важно понимать, речь идет о беспилотных системах, FPV-дронах и ракетных системах.
Также Россия запланировала выпуск почти 2,5 тысячи так называемых высокоточных ракет разного класса.
