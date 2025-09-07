Cкільки ракет і винищувачів планує виробити РФ — дані ГУР
Cкільки ракет і винищувачів планує виробити РФ — дані ГУР

винищувачі РФ
Джерело:  Укрінформ

Як повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, Росія має намір випустити у 2025 році 57 сучасних винищувачів і майже 250 танків. Ба більше, у планах ворога — 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу.

Головні тези:

  • У планах ворога - модернізація та відновлення озброєння, а також великий випуск безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів та ракетних систем.
  • Кожна зі сторін концентрується на виробництві найефективнішого озброєння для фронту.

Що відомо про нові плани Росії

Якщо говорити про сучасні ворожі літаки, до прикладу, Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то росіяни запланували на цей рік 57 одиниць.

Майже 250 танків типу Т-90М — це новий, не модернізований. Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи — 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки — це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Російська Федерація.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Заступник начальника ГУР

За словами Скібіцького, Україна та РФ концентрують значну увагу на випуску тих видів озброєння, що є ефективними на фронті.

Що важливо розуміти, йдеться про безпілотні системи, FPV-дрони та ракетні системи.

Також Росія запланувала випуск майже 2,5 тисяч так званих високоточних ракет різного класу.

До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів, — додав Скібіцький.

Що відомо про новий успіх українських воїнів

