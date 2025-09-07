Cкільки ракет і винищувачів планує виробити РФ — дані ГУР

Як повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, Росія має намір випустити у 2025 році 57 сучасних винищувачів і майже 250 танків. Ба більше, у планах ворога — 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу.
Головні тези:
- У планах ворога - модернізація та відновлення озброєння, а також великий випуск безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів та ракетних систем.
- Кожна зі сторін концентрується на виробництві найефективнішого озброєння для фронту.
Що відомо про нові плани Росії
Якщо говорити про сучасні ворожі літаки, до прикладу, Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то росіяни запланували на цей рік 57 одиниць.
За словами Скібіцького, Україна та РФ концентрують значну увагу на випуску тих видів озброєння, що є ефективними на фронті.
Що важливо розуміти, йдеться про безпілотні системи, FPV-дрони та ракетні системи.
Також Росія запланувала випуск майже 2,5 тисяч так званих високоточних ракет різного класу.
