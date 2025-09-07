Cкільки ракет і винищувачів планує виробити РФ — дані ГУР

Як повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, Росія має намір випустити у 2025 році 57 сучасних винищувачів і майже 250 танків. Ба більше, у планах ворога — 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу.

Що відомо про нові плани Росії

Якщо говорити про сучасні ворожі літаки, до прикладу, Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то росіяни запланували на цей рік 57 одиниць.

Майже 250 танків типу Т-90М — це новий, не модернізований. Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи — 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки — це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Російська Федерація. Вадим Скібіцький Заступник начальника ГУР

За словами Скібіцького, Україна та РФ концентрують значну увагу на випуску тих видів озброєння, що є ефективними на фронті.

Що важливо розуміти, йдеться про безпілотні системи, FPV-дрони та ракетні системи.

Також Росія запланувала випуск майже 2,5 тисяч так званих високоточних ракет різного класу.