У ГУР показали ефектні кадри знищення російських БпЛА спецпідрозділом "Крила" — відео

Головне управління розвідки продемонструвало кадри знищення безпілотників РФ спецпідрозділом “Крила”.

  • Головне управління розвідки показало ефектні кадри знищення російських БпЛА спецпідрозділом “Крила”.
  • Спецпідрозділ активно допомагає в очищенні українського неба від російських безпілотників.

Майстри ГУР очищують українське небо від російських дронів

Ворожі розвідувальні та ударні безпілотники російських окупантів ― зло, яке підлягає негайному знищенню, — зазначили у ГУР.

На відео ― кадри успішної бойової роботи в небі майстрів із спецпідрозділу “Крила”, що входить до Департаменту активних дій ГУР МО України.  

Розтрощено:

  • Supercam S-350 ― 15 шт.

  • Zala Z-16 ― 3 шт.

  • “Молнія” ― 11 шт.

  • Zala Kub ― 1 шт.

  • “Орлан-30” ― 1 шт.

  • “Ланцет” ― 4 шт.

Разом ― сила! Збройна боротьба триває! Слава Україні!

 

