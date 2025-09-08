У ГУР показали ефектні кадри знищення російських БпЛА спецпідрозділом "Крила" — відео

Головне управління розвідки продемонструвало кадри знищення безпілотників РФ спецпідрозділом “Крила”.
Головні тези:
- Головне управління розвідки показало ефектні кадри знищення російських БпЛА спецпідрозділом “Крила”.
- Спецпідрозділ активно допомагає в очищенні українського неба від російських безпілотників.
Майстри ГУР очищують українське небо від російських дронів
Ворожі розвідувальні та ударні безпілотники російських окупантів ― зло, яке підлягає негайному знищенню, — зазначили у ГУР.
На відео ― кадри успішної бойової роботи в небі майстрів із спецпідрозділу “Крила”, що входить до Департаменту активних дій ГУР МО України.
Розтрощено:
Supercam S-350 ― 15 шт.
Zala Z-16 ― 3 шт.
“Молнія” ― 11 шт.
Zala Kub ― 1 шт.
“Орлан-30” ― 1 шт.
“Ланцет” ― 4 шт.
Разом ― сила! Збройна боротьба триває! Слава Україні!
