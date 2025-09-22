Вперше в історії. ГУР вполювало 2 російських літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” — відео
Вперше в історії. ГУР вполювало 2 російських літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” — відео

ГУР
"Чайка"
Read in English

Спецпідрозділ ГУР “Примари” у Криму спалив два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” та гелікоптер Мі-8.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР “Примари” спалив 2 російські літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” та гелікоптер Мі-8 у Криму.
  • Це перше ураження літаків-амфібій Бе-12 “Чайка” в історії.
  • Літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” використовуються для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

ГУР знищило 2 літаки і гелікоптер армії РФ у Криму

21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”.

Це перше ураження Бе-12 в історії.

Літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим “Примари” ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

ГУР звітує про нові уражені цілі ворога

