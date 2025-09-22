Вперше в історії. ГУР вполювало 2 російських літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” — відео

Спецпідрозділ ГУР “Примари” у Криму спалив два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” та гелікоптер Мі-8.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР “Примари” спалив 2 російські літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” та гелікоптер Мі-8 у Криму.
- Це перше ураження літаків-амфібій Бе-12 “Чайка” в історії.
- Літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” використовуються для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.
ГУР знищило 2 літаки і гелікоптер армії РФ у Криму
21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”.
Це перше ураження Бе-12 в історії.
Літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.
