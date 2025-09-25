Спецпідрозділ ГУР уразив 4 "жирні" цілі армії РФ у Криму — відео

Два ворожі літаки Ан-26 та берегові РЛС ― чергова здобич “Примар” ГУР у Криму.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР успішно уражає ворожі цілі у Криму, приносячи втрати російській армії.
- Українські спецпризначенці впоралися з ліквідацією двох ворожих літаків та двох радіолокаційних станцій на тимчасово окупованій території.
- Інцидент був зафіксований і задокументований Генеральним штабом ЗСУ та показаний у відео з ліквідацією об'єктів.
Спецпризначенці ГУР уразили 2 російські літаки і 2 РЛС у Криму
Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму.
Як добре горять московитські транспортники Ан-26 ― дивіться у відео!
Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.
