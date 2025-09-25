Спецпідрозділ ГУР уразив 4 "жирні" цілі армії РФ у Криму — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Спецпідрозділ ГУР уразив 4 "жирні" цілі армії РФ у Криму — відео

ГУР
Крим
Read in English

Два ворожі літаки Ан-26 та берегові РЛС ― чергова здобич “Примар” ГУР у Криму.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР успішно уражає ворожі цілі у Криму, приносячи втрати російській армії.
  • Українські спецпризначенці впоралися з ліквідацією двох ворожих літаків та двох радіолокаційних станцій на тимчасово окупованій території.
  • Інцидент був зафіксований і задокументований Генеральним штабом ЗСУ та показаний у відео з ліквідацією об'єктів.

Спецпризначенці ГУР уразили 2 російські літаки і 2 РЛС у Криму

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму.

Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 “Мис М1”.

Як добре горять московитські транспортники Ан-26 ― дивіться у відео!

Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами атакувало НПЗ у російському Башкортостані — джерела
бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни ГУР уразили 3 російські гелікоптери Мі-8 — відео
ГУР
ГУР звітує про нові уражені цілі ворога
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше в історії. ГУР вполювало 2 російських літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” — відео
ГУР
"Чайка"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?