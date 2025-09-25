ГУР морскими дронами ударила по российским портам Туапсе и Новороссийска — источники
ГУР морскими дронами ударила по российским портам Туапсе и Новороссийска — источники

Магура
Читати українською
Источник:  online.ua

Спецназначители Главного управления разведки Минобороны 24 сентября атаковали морскими дронами черноморские порты в Новороссийске и Туапсе, расположенном в РФ. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Главные тезисы

  • Спецназовцы ГУР Минобороны Украины атаковали порты Туапсе и Новороссийска морскими дронами.
  • Парализация работы нефтеналивных комплексов в Новороссийске и Туапсе вызвала широкий резонанс.
  • Атака демонстрирует инновационный подход украинской разведки в борьбе с российской агрессией.

Морские дроны ГУР атаковали порты Туапсе и Новороссийска — источники

По словам собеседника в военной разведке, в результате атаки дронов работа нефтеналивного комплекса компании "Транснефть" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, была парализована.

Именно там россияне загружают нефтью свои танкеры, в том числе входящие в так называемый "теневой флот".

Также ГУР морскими дронами поразила подорвавший нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов РФ в порту Туапсе.

Источники добавили, что указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.

Атака объектов нефтяного экспорта России, питающего ведение войны против Украины, также "в очередной раз показала кривоукость российской группировки, предназначенной охранять черноморские порты. Хаотичный и неточный огонь российских военных повлек за собой разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, нагнал панику среди населения в Новороссийск. километров от места атаки Сочи, где объявили экстренную эвакуацию с пляжей.

