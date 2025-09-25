ГУР морскими дронами ударила по российским портам Туапсе и Новороссийска — источники

Спецназначители Главного управления разведки Минобороны 24 сентября атаковали морскими дронами черноморские порты в Новороссийске и Туапсе, расположенном в РФ. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Морские дроны ГУР атаковали порты Туапсе и Новороссийска — источники

По словам собеседника в военной разведке, в результате атаки дронов работа нефтеналивного комплекса компании "Транснефть" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, была парализована.

Именно там россияне загружают нефтью свои танкеры, в том числе входящие в так называемый "теневой флот".

Также ГУР морскими дронами поразила подорвавший нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов РФ в порту Туапсе.

Источники добавили, что указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.