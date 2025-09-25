ГУР морськими дронами ударила по російських портах Туапсе та Новоросійська — джерела
ГУР морськими дронами ударила по російських портах Туапсе та Новоросійська — джерела

Магура
Read in English
Джерело:  online.ua

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони 24 вересня атакували морськими дронами чорноморські порти у Новоросійську й Туапсе, що у РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела в українській розвідці.

Головні тези:

  • Українські спецпризначенці ГУР атакували російські порти Туапсе та Новоросійськ морськими дронами.
  • Атака призвела до паралізації роботи нафтоналивних комплексів в Новоросійську та Туапсе, важливих для російського експорту нафти.
  • Рішучі дії української розвідки демонструють інноваційний підхід у боротьбі з російською агресією.

Морські дрони ГУР атакували порти Туапсе і Новоросійська — джерела

За словами співрозмовника у воєнній розвідці, унаслідок атаки дронів робота нафтоналивного комплексу компанії "Транснефть" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, була паралізована.

Саме там росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й ті, що входять до так званого "тіньового флоту".

Також ГУР морськими дронами уразила підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів РФ у порту Туапсе.

Джерела додали, що вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Атака об’єктів нафтового експорту Росії, який живить ведення війни проти України, також "вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти. Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніку серед населення в Новоросійську, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де оголосили екстрену евакуацію з пляжів.

