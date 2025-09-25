ГУР морськими дронами ударила по російських портах Туапсе та Новоросійська — джерела

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони 24 вересня атакували морськими дронами чорноморські порти у Новоросійську й Туапсе, що у РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела в українській розвідці.

Морські дрони ГУР атакували порти Туапсе і Новоросійська — джерела

За словами співрозмовника у воєнній розвідці, унаслідок атаки дронів робота нафтоналивного комплексу компанії "Транснефть" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, була паралізована.

Саме там росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й ті, що входять до так званого "тіньового флоту".

Також ГУР морськими дронами уразила підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів РФ у порту Туапсе.

Джерела додали, що вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.