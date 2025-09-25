Кіберфахівці ГУР "поклали" національну платіжну систему РФ — джерела

З 24 по 25 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на цифрову інфраструктуру російської національної платіжної системи "СПБ" та провайдера "ТрансТелеКом". Про це повідомили джерела ONLINE.UA у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на російську національну платіжну систему та провайдера, що призвело до часткового паралічу ресурсів.
- Громадяни Росії мали проблеми з переказами між банками, оплатою товарів та послуг, а також з використанням онлайн-послуг, таких як оплата на АЗС та проїзд у громадському транспорті за QR-кодом/
ГУР здійснила кібератаку на російські СПБ та Транстелеком
Внаслідок атаки роботу вказаних ресурсів було частково паралізовано. Громадяни Росії не могли здійснювати перекази між банками та оплачувати товари й послуги, зокрема були недоступні онлайн-оплати на АЗС, неможливо було оплатити проїзд у громадському транспорті за QR-кодом.
Також з’явився ряд інших незручностей у користуванні онлайн-послугами для громадян РФ (наприклад, відсутність інтернет-підключення та інтерактивного телебачення).
Орієнтовні економічні збитки в результаті проведеної атаки становлять до 30 млн дол.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-