Кіберфахівці ГУР атакували ресурси ЦВК Росії — джерела
Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК у так званий “єдиний день голосування” 14 вересня 2025 року. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси ЦВК Росії під час проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.
  • Метою кібератаки було перешкодження проведенню онлайн голосування на російських виборах, включаючи території України, окуповані РФ.
  • Атака була спрямована на сервери ЦВК, платформу дистанційного голосування та інші цифрові ресурси, паралізуючи роботу сервісів і ускладнюючи голосування росіян.

ГУР здійснила кібератаку на ресурси ЦВК Росії

Як повідомили джерела у ГУР, метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, залучені у проведенні незаконних виборів:

  • сервери центральної виборчої комісії (ЦИК) та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час проведення онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів на території РФ;

  • магістральні маршрутизатори «Ростелеком»;

  • сервери державного порталу цифрових послуг РФ «Госуслуги».

Внаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів на яких проводилося онлайн-голосування і багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.

В здании ЦИК лег интернет - идет атака - емоційно прокоментувала кібернапад голова російської ЦВК Елла Панфілова.

Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними “через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі”.

