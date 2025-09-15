Кіберфахівці ГУР атакували ресурси ЦВК Росії — джерела

Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК у так званий “єдиний день голосування” 14 вересня 2025 року. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси ЦВК Росії під час проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.
- Метою кібератаки було перешкодження проведенню онлайн голосування на російських виборах, включаючи території України, окуповані РФ.
- Атака була спрямована на сервери ЦВК, платформу дистанційного голосування та інші цифрові ресурси, паралізуючи роботу сервісів і ускладнюючи голосування росіян.
ГУР здійснила кібератаку на ресурси ЦВК Росії
Як повідомили джерела у ГУР, метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.
Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, залучені у проведенні незаконних виборів:
сервери центральної виборчої комісії (ЦИК) та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час проведення онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів на території РФ;
магістральні маршрутизатори «Ростелеком»;
сервери державного порталу цифрових послуг РФ «Госуслуги».
Внаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів на яких проводилося онлайн-голосування і багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.
Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними “через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі”.
