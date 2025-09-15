Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы ЦИК России — источники

Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на ресурсы российского ЦИК в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года. Об этом сообщили источники в военной разведке.

ГУР осуществила кибератаку на ресурсы ЦИК России

Как сообщили источники в ГУР, целью кибератаки стало препятствие проведению онлайн-голосования на российских выборах, которые оккупационные власти проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, вовлеченные в проведение незаконных выборов:

серверы центральной избирательной комиссии (ЦИК) и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые использовались при проведении онлайн-голосования на выборах городских голов и губернаторов на территории РФ;

магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";

серверы государственного портала цифровых услуг РФ «Держуслуги».

В результате атаки некоторое время была парализована работа цифровых сервисов, на которых проводилось онлайн-голосование и многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов в регионах РФ.

В здании ЦИК лег интернет — идет атака — эмоционально прокомментировала кибернападение глава российского ЦИК Элла Панфилова. Поделиться

О проблемах с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре. По их данным "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".