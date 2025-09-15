Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы ЦИК России — источники

Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на ресурсы российского ЦИК в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года. Об этом сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР осуществили атаку на ресурсы ЦИК России в связи с проведением незаконных выборов на оккупированных территориях Украины.
- Атака была направлена на серверы ЦИК, платформу дистанционного голосования и другие цифровые ресурсы, что привело к парализации работы сервисов и усложнило голосование россиян.
- DDOS-атака была ориентирована на серверы ЦИК, магистральные маршрутизаторы Ростелеком и серверы государственного портала цифровых услуг РФ “Госуслуги”.
ГУР осуществила кибератаку на ресурсы ЦИК России
Как сообщили источники в ГУР, целью кибератаки стало препятствие проведению онлайн-голосования на российских выборах, которые оккупационные власти проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, вовлеченные в проведение незаконных выборов:
серверы центральной избирательной комиссии (ЦИК) и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые использовались при проведении онлайн-голосования на выборах городских голов и губернаторов на территории РФ;
магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";
серверы государственного портала цифровых услуг РФ «Держуслуги».
В результате атаки некоторое время была парализована работа цифровых сервисов, на которых проводилось онлайн-голосование и многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов в регионах РФ.
О проблемах с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре. По их данным "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".
