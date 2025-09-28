ГУР знищила авто з російськими операторами БпЛА у Мелітополі — відео

Головне управління розвідки здійснило зухвалу диверсію у тимчасово окупованому Мелітополі. Знищено “буханку” з операторами дронів армії РФ.
Головні тези:
- Головне управління розвідки здійснило диверсію у Мелітополі, внаслідок якої було знищено авто з російськими операторами БпЛА.
- У спецоперації ГУР було знищено ворожий автомобіль УАЗ “буханка” та чотирьох операторів дронів окупаційної армії.
- Спецоперація в Мелітополі стала важливим кроком у протистоянні з російською окупацією на сході України.
Спецоперація ГУР: знищено 4 російських операторів дронів у Мелітополі
Знищено “буханку” з російськими операторами БпЛА у Мелітополі.
27 вересня 2025 року на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, пролунав вибух.
