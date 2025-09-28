ГУР знищила авто з російськими операторами БпЛА у Мелітополі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР знищила авто з російськими операторами БпЛА у Мелітополі — відео

ГУР
авто
Read in English

Головне управління розвідки здійснило зухвалу диверсію у тимчасово окупованому Мелітополі. Знищено “буханку” з операторами дронів армії РФ.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки здійснило диверсію у Мелітополі, внаслідок якої було знищено авто з російськими операторами БпЛА.
  • У спецоперації ГУР було знищено ворожий автомобіль УАЗ “буханка” та чотирьох операторів дронів окупаційної армії.
  • Спецоперація в Мелітополі стала важливим кроком у протистоянні з російською окупацією на сході України.

Спецоперація ГУР: знищено 4 російських операторів дронів у Мелітополі

Знищено “буханку” з російськими операторами БпЛА у Мелітополі.

27 вересня 2025 року на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, пролунав вибух.

Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ “буханка” та щонайменше чотирьох московитів ― операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше в історії. ГУР вполювало 2 російських літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” — відео
ГУР
"Чайка"
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпідрозділ ГУР уразив 4 "жирні" цілі армії РФ у Криму — відео
ГУР
Крим
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР морськими дронами ударила по російських портах Туапсе та Новоросійська — джерела
Магура

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?