ГУР уничтожила автомобиль с российскими операторами БпЛА в Мелитополе — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР уничтожила автомобиль с российскими операторами БпЛА в Мелитополе — видео

ГУР
бавовна
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки совершило дерзкую диверсию во временно оккупированном Мелитополе. Уничтожена "буханка" с операторами дронов армии РФ.

Главные тезисы

  • ГУР осуществила успешную диверсию в Мелитополе, в результате которой был уничтожен автомобиль с российскими операторами дронов.
  • В спецоперации была уничтожена “буханка” с четырьмя операторами дронов оккупационной армии РФ.
  • Действия ГУР в Мелитополе являются важным шагом в противостоянии с российской оккупацией на востоке Украины.

Спецоперация ГУР: уничтожены 4 российских оператора дронов в Мелитополе

Уничтожена "буханка" с российскими операторами БпЛА в Мелитополе.

27 сентября 2025 г. на закрытой охраняемой военной базе российских захватчиков, расположенной на территории авиагородка временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, раздался взрыв.

В результате сверхсложной результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ "Буханка" и по меньшей мере четырех московитов — операторов БПЛА российской оккупационной армии, которые находились внутри машины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в истории. ГУР поразило 2 российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" — видео
ГУР
"Чайка"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Спецподразделение ГУР поразило 4 "жирных" цели армии РФ в Крыму — видео
ГУР
Крым
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР морскими дронами ударила по российским портам Туапсе и Новороссийска — источники
Магура

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?