ГУР уничтожила автомобиль с российскими операторами БпЛА в Мелитополе — видео

Главное управление разведки совершило дерзкую диверсию во временно оккупированном Мелитополе. Уничтожена "буханка" с операторами дронов армии РФ.
Главные тезисы
- ГУР осуществила успешную диверсию в Мелитополе, в результате которой был уничтожен автомобиль с российскими операторами дронов.
- В спецоперации была уничтожена “буханка” с четырьмя операторами дронов оккупационной армии РФ.
- Действия ГУР в Мелитополе являются важным шагом в противостоянии с российской оккупацией на востоке Украины.
Спецоперация ГУР: уничтожены 4 российских оператора дронов в Мелитополе
Уничтожена "буханка" с российскими операторами БпЛА в Мелитополе.
27 сентября 2025 г. на закрытой охраняемой военной базе российских захватчиков, расположенной на территории авиагородка временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, раздался взрыв.
