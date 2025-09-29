ГУР публикует имена россиян, причастных к ракетному террору против Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины раскрывает имена российских военных преступников, причастных к ракетному террору против мирного населения Украины. Что важно понимать, речь идет об обновлении данных о 13 граждан РФ из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил ВС России.

Что удалось узнать ГУР

Согласно данным украинской военной разведки, к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины причастны:

генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович — командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил ВС РФ;

генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадиевич — командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;

полковник Шевель Сергей Викторович — начальник штаба — первый заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;

генерал-майор Пчела Олег Владимирович — заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ.

ГУР обращает внимание на то, что обнародует данные о местах проживания и регистрации указанных лиц, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.

Вся эта информация передается национальным и международным механизмам правосудия для привлечения виновных к ответственности.

Что важно понимать, в целом за период с 24 февраля 2022 по 31 августа 2025 зафиксировано: