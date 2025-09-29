ГУР публикует имена россиян, причастных к ракетному террору против Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины раскрывает имена российских военных преступников, причастных к ракетному террору против мирного населения Украины. Что важно понимать, речь идет об обновлении данных о 13 граждан РФ из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил ВС России.
Главные тезисы
- Российские ракетные удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и роддомам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям.
- ГУР обещает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Что удалось узнать ГУР
Согласно данным украинской военной разведки, к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины причастны:
генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович — командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил ВС РФ;
генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадиевич — командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;
полковник Шевель Сергей Викторович — начальник штаба — первый заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;
генерал-майор Пчела Олег Владимирович — заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ.
ГУР обращает внимание на то, что обнародует данные о местах проживания и регистрации указанных лиц, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.
Вся эта информация передается национальным и международным механизмам правосудия для привлечения виновных к ответственности.
Что важно понимать, в целом за период с 24 февраля 2022 по 31 августа 2025 зафиксировано:
2354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;
321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;
171 запуск аэробалистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31К/И.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-