ГУР публикует имена россиян, причастных к ракетному террору против Украины
ГУР публикует имена россиян, причастных к ракетному террору против Украины

Что удалось узнать ГУР
Главное управление разведки Минобороны Украины раскрывает имена российских военных преступников, причастных к ракетному террору против мирного населения Украины. Что важно понимать, речь идет об обновлении данных о 13 граждан РФ из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил ВС России.

Главные тезисы

  • Российские ракетные удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и роддомам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям.
  • ГУР обещает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Согласно данным украинской военной разведки, к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины причастны:

  • генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович — командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил ВС РФ;

  • генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадиевич — командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;

  • полковник Шевель Сергей Викторович — начальник штаба — первый заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;

  • генерал-майор Пчела Олег Владимирович — заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ.

ГУР обращает внимание на то, что обнародует данные о местах проживания и регистрации указанных лиц, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.

Вся эта информация передается национальным и международным механизмам правосудия для привлечения виновных к ответственности.

Что важно понимать, в целом за период с 24 февраля 2022 по 31 августа 2025 зафиксировано:

  • 2354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;

  • 321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;

  • 171 запуск аэробалистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31К/И.

