Украина получит истребители F-16, Mirage и Gripen

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк официально подтвердил журналистам, что ожидаются дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen.

Украина получит еще больше истребителей

По словам Гаврилюка, для отражения российских атак применяют "многоэшелонные" линии обороны.

Он также добавил, что в системы защиты входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления, а также авиация — в том числе истребители F-16.

К слову, последних у Украины станет еще больше, ведь ожидаются дополнительные поставки.

Также Воздушные силы ВСУ получают французские Mirage и шведские Gripen.

Генерал-лейтенант отказывается раскрывать их количество.

Давайте когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать, — заявил Гаврилюк. Поделиться

Последние несколько месяцев вооружения из США поступает в Украину с помощью новой программы приоритетных потребностей, которая получила название PURL.

Речь идет о том, что европейские союзники покупают оружие в США и передают Киеву.

Первые поставки по этому механизму уже прибыли в Украину.