Украина получит истребители F-16, Mirage и Gripen

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк официально подтвердил журналистам, что ожидаются дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen.
Главные тезисы
- Точное количество иностранных истребителей пока не раскрывается.
- Украина уже получила первые поставки в рамках механизма PURL.
Украина получит еще больше истребителей
По словам Гаврилюка, для отражения российских атак применяют "многоэшелонные" линии обороны.
Он также добавил, что в системы защиты входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления, а также авиация — в том числе истребители F-16.
К слову, последних у Украины станет еще больше, ведь ожидаются дополнительные поставки.
Также Воздушные силы ВСУ получают французские Mirage и шведские Gripen.
Генерал-лейтенант отказывается раскрывать их количество.
Последние несколько месяцев вооружения из США поступает в Украину с помощью новой программы приоритетных потребностей, которая получила название PURL.
Речь идет о том, что европейские союзники покупают оружие в США и передают Киеву.
Первые поставки по этому механизму уже прибыли в Украину.
