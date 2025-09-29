Китай планирует ввести ограничения против "теневого флота" РФ
Китай планирует ввести ограничения против "теневого флота" РФ

Китай вынужден идти на серьезные шаги
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, ряд операторов терминалов в китайском порту Циндао намерены ввести новые ограничения для старых танкеров, перевозящих нефть из Ирана. Что важно понимать, речь идет об одном из главных нефтяных портов Китая.

Главные тезисы

  • Порт Циндао уже теряет долю рынка в импорте нефти.
  • Его роль в обработке танкеров с высокой степенью риска тоже относительно невелика.

Китай вынужден идти на серьезные шаги

Как удалось узнать журналистам, речь идет о запрете на швартовку кораблей старше 30 лет, а также судов, которые изменили свои идентификаторы Международной морской организации или имеют недействительные сертификаты.

Другие суда, входящие в порт, также будут оцениваться по профилю риска, исходя из таких факторов, как возраст и страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. Танкеры, получившие низкий балл, тоже попадут под новые ограничения.

Что важно понимать, это решение станет ударом для судов, перевозящих санкционную нефть из Ирана и других чувствительных поставщиков.

Аналитическая компания Kpler обращает внимание на то, что фактически речь идет о борьбе с теневым флотом.

Китай вынужден был пойти на такие шаги после того, как летом Штаты ввели санкции против нефтяного оператора, расположенного в порту Циндао, заявив, что он получил иранскую нефть, которую перевозило уже находящееся под санкциями Вашингтона судно.

По убеждению старшего рыночного аналитика компании Vortexa Эммы Ли, на самом деле эти решения не окажут существенного влияния на импорт подсанкционной нефти в Китай.

