Большая китайская компания Chery уходит из России — известна причина

Китайский производитель автомобилей Chery Automobile официально подтвердил, что решила выйти из российского рынка. Одна из главных причин такого неожиданного решения – мощные санкции Запада.
Главные тезисы
- Решение Chery по выходу из России является большим разворотом.
- Уже началось свертывание присутствия компании в стране-агрессорке.
Chery уходит из России
Chery Automobile намерена выйти на биржу Гонконга для привлечения 1,2 млрд долларов.
Все эти средства планируется потратить на расширение линейки электромобилей и гибридов.
По предварительным данным, речь идет о более восьми новых моделях. Еще 20% выручки уйдет на зарубежную экспансию.
Что важно понимать, Россия является для Chery вторым по величине рынком после китайского.
Пресс-служба компании официально подтвердила, что приняла решение свернуть деятельность в РФ, чтобы "подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля".
Год назад практически каждый пятый проданный в России автомобиль принадлежал к брендам концерна. В общей сложности компания продала около 325,2 тыс. машин.
С заявлением по этому поводу выступил старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян.
По его словам, это решение Chery является "огромным разворотом".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-