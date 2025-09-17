Большая китайская компания Chery уходит из России — известна причина
Большая китайская компания Chery уходит из России — известна причина

Китайский производитель автомобилей Chery Automobile официально подтвердил, что решила выйти из российского рынка. Одна из главных причин такого неожиданного решения – мощные санкции Запада.

  • Решение Chery по выходу из России является большим разворотом.
  • Уже началось свертывание присутствия компании в стране-агрессорке.

Chery Automobile намерена выйти на биржу Гонконга для привлечения 1,2 млрд долларов.

Все эти средства планируется потратить на расширение линейки электромобилей и гибридов.

По предварительным данным, речь идет о более восьми новых моделях. Еще 20% выручки уйдет на зарубежную экспансию.

Что важно понимать, Россия является для Chery вторым по величине рынком после китайского.

Пресс-служба компании официально подтвердила, что приняла решение свернуть деятельность в РФ, чтобы "подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля".

Год назад практически каждый пятый проданный в России автомобиль принадлежал к брендам концерна. В общей сложности компания продала около 325,2 тыс. машин.

Chery уже начала сворачивать присутствие в России: в апреле ее дочерняя структура, работавшая с 2005 года, заключила соглашения о передаче активов трем неназванным компаниям.

С заявлением по этому поводу выступил старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян.

По его словам, это решение Chery является "огромным разворотом".

