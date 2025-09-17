"Выстрел в десятку". Науседа назвал лучший способ остановить Путина

Лидер Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что если официальный Брюссель во время рассмотрения нового санкционного пакета включит вторичные санкции против стран, которые помогают России их обходить, то это станет "выстрелом в десятку".
Главные тезисы
- Науседа указал на самое слабое место европейских санкций против РФ.
- Европейская комиссия сделала санкции против России еще более жесткими по требованию Трампа.
У ЕС есть возможность подкосить режим Путина
Президент Литвы обратил внимание на заявление американского лидера Дональда Трампа, который все чаще упоминает о вторичных санкциях против страны-агрессорки РФ.
По убеждению Науседы, именно вторичный эффект является самым слабым местом санкций, введенных против России официальным Брюсселем.
Кроме того, он прокомментировал отложение презентации 19-го пакета санкций против РФ.
По словам Науседы, ключевая цель заключается в том, чтобы сделать санкции еще более эффективными.
Недавно иностранные журналисты узнали, что презентацию 19 пакета санкций ЕС против РФ отложили.
Как утверждают инсайдеры, работа может быть завершена в конце недели.
