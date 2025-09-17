"Выстрел в десятку". Науседа назвал лучший способ остановить Путина
"Выстрел в десятку". Науседа назвал лучший способ остановить Путина

Науседа
Read in English
Читати українською
Источник:  LRT

Лидер Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что если официальный Брюссель во время рассмотрения нового санкционного пакета включит вторичные санкции против стран, которые помогают России их обходить, то это станет "выстрелом в десятку".

Главные тезисы

  • Науседа указал на самое слабое место европейских санкций против РФ.
  • Европейская комиссия сделала санкции против России еще более жесткими по требованию Трампа.

У ЕС есть возможность подкосить режим Путина

Президент Литвы обратил внимание на заявление американского лидера Дональда Трампа, который все чаще упоминает о вторичных санкциях против страны-агрессорки РФ.

По убеждению Науседы, именно вторичный эффект является самым слабым местом санкций, введенных против России официальным Брюсселем.

Применение вторичных санкций — это действительно выстрел в десятку.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Президент Литвы

Кроме того, он прокомментировал отложение презентации 19-го пакета санкций против РФ.

По словам Науседы, ключевая цель заключается в том, чтобы сделать санкции еще более эффективными.

Европейская комиссия взяла минуту на паузу, чтобы сделать этот 19 пакет санкций еще более эффективным и согласовать его с предложениями США, — подчеркнул лидер Литвы.

Недавно иностранные журналисты узнали, что презентацию 19 пакета санкций ЕС против РФ отложили.

Как утверждают инсайдеры, работа может быть завершена в конце недели.

