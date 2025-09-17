Президент Польши решил отпугнуть Путина ядерным оружием
Мир
Президент Польши решил отпугнуть Путина ядерным оружием

Навроцкий серьезно настроен защитить Польшу
Читати українською
Источник:  online.ua

После вторжения российских дронов в Польшу, лидер страны Кароль Навроцкий объявил, что выступает за размещение ядерного оружия в Польше и рассчитывает в этом вопросе на Францию.

  • Польша должна участвовать в ядерном распределении.
  • Партнерство между Варшавой и Парижем на этом и базируется.

Навроцкий серьезно настроен защитить Польшу

Журналисты поинтересовались у польского лидера, рассчитывает ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше.

Навроцкий официально подтвердил, что его страна должна быть вовлечена в программу по размещению ядерного оружия.

Как президент Республики Польша я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна обладать собственными ядерными, энергетическими, гражданскими и военными мощностями. Партнерство между Польшей и Францией на этом и базируется.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Он также добавил, что в качестве главы государства хочет сделать все возможное, что обеспечит Польше гарантии безопасности.

Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да", — подчеркнул Кароль Навроцкий.

Что важно понимать, заявление польского лидера касательно ядерного оружия прозвучало после того, как он призвал собственную страну и союзников по НАТО готовиться к войне с Россией.

