Президент Польши решил отпугнуть Путина ядерным оружием

После вторжения российских дронов в Польшу, лидер страны Кароль Навроцкий объявил, что выступает за размещение ядерного оружия в Польше и рассчитывает в этом вопросе на Францию.
Главные тезисы
- Польша должна участвовать в ядерном распределении.
- Партнерство между Варшавой и Парижем на этом и базируется.
Навроцкий серьезно настроен защитить Польшу
Журналисты поинтересовались у польского лидера, рассчитывает ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше.
Навроцкий официально подтвердил, что его страна должна быть вовлечена в программу по размещению ядерного оружия.
Он также добавил, что в качестве главы государства хочет сделать все возможное, что обеспечит Польше гарантии безопасности.
Что важно понимать, заявление польского лидера касательно ядерного оружия прозвучало после того, как он призвал собственную страну и союзников по НАТО готовиться к войне с Россией.
