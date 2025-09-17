Мецола объявила о важном решении Европарламента касательно Украины

17 сентября президент Европейского парламента Роберта Мецола официально подтвердила открытие представительства Европарламента в Киеве. Это произошло во время выступления в Верховной Раде.

В Киеве заработает представительство Европарламента

Роберта Мецола публично обратилась к Верховной Раде Украины.

По словам политика, она посетила Киев, чтобы "еще больше усилить наше сотрудничество".

Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве, для того чтобы мы присутствовали в Украине и работали здесь, рядом с вами, каждый день. Роберта Мецола Президент Европейского парламента

Мецола обратила внимание на то, что это было обязательство перед Украиной и оно обязательно будет выполнено.

Мы здесь, с вами, и мы здесь, чтобы остаться. И мы тоже говорим: вы никогда не будете идти наедине. Когда наступит мир… мы будем продолжать стоять с вами, когда вы будете восстанавливаться, — подчеркнула глава Европарламента. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, конференция глав Европейского парламента подтвердила намерения открыть постоянное представительство в Украине.