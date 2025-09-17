Мецола объявила о важном решении Европарламента касательно Украины

17 сентября президент Европейского парламента Роберта Мецола официально подтвердила открытие представительства Европарламента в Киеве. Это произошло во время выступления в Верховной Раде.
В Киеве заработает представительство Европарламента
Роберта Мецола публично обратилась к Верховной Раде Украины.
По словам политика, она посетила Киев, чтобы "еще больше усилить наше сотрудничество".
Мецола обратила внимание на то, что это было обязательство перед Украиной и оно обязательно будет выполнено.
Как уже упоминалось ранее, конференция глав Европейского парламента подтвердила намерения открыть постоянное представительство в Украине.
Главная цель — поспособствовать ее европейской интеграции и взаимодействию с ЕС.
