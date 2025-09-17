Мецола оголосила про важливе рішення Європарламенту щодо України

17 вересня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола офіційно підтвердила відкриття представництва Європарламенту в Києві. Це сталося під час виступу у Верховній Раді.

У Києві запрацює представництво Європарламенту

Роберта Мецола публічно звернулася до Верховної Ради України.

За словами політикині, вона завітала до Києва, щоб "ще більше посилити нашу співпрацю".

Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоби ми були присутні в Україні і працювали тут, поруч з вами, кожного дня. Роберта Мецола Президентка Європейського парламенту

Мецола звернула увагу на те, що це було зобов’язання перед Україною і його обов'язково буде виконано.

Ми тут, з вами, і ми тут для того, щоб залишитися. І ми також кажемо: ви ніколи не будете йти наодинці. Коли настане мир… ми будемо продовжувати стояти з вами, коли ви будете відновлюватись та відбудовуватись, — наголосила очільниця Європарламенту.

Як уже згадувалося раніше, конференція голів Європейського парламенту підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні.