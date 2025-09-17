Мецола оголосила про важливе рішення Європарламенту щодо України
Категорія
Україна
Дата публікації

Мецола оголосила про важливе рішення Європарламенту щодо України

У Києві запрацює представництво Європарламенту

17 вересня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола офіційно підтвердила відкриття представництва Європарламенту в Києві. Це сталося під час виступу у Верховній Раді.

Головні тези:

  • Європарламент серйозно налаштований посилити співпрацю з Україною.
  • Дізнайтеся, яка ціль постійного представництва ЄП у Києві.

У Києві запрацює представництво Європарламенту

Роберта Мецола публічно звернулася до Верховної Ради України.

За словами політикині, вона завітала до Києва, щоб "ще більше посилити нашу співпрацю".

Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоби ми були присутні в Україні і працювали тут, поруч з вами, кожного дня.

Роберта Мецола

Роберта Мецола

Президентка Європейського парламенту

Мецола звернула увагу на те, що це було зобов’язання перед Україною і його обов'язково буде виконано.

Ми тут, з вами, і ми тут для того, щоб залишитися. І ми також кажемо: ви ніколи не будете йти наодинці. Коли настане мир… ми будемо продовжувати стояти з вами, коли ви будете відновлюватись та відбудовуватись, — наголосила очільниця Європарламенту.

Як уже згадувалося раніше, конференція голів Європейського парламенту підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні.

Головна мета — посприяти її європейській інтеграції та взаємодії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Польщі Навроцький наказав готуватися до війни з Росією
Навроцький усвідомив масштаб загрози з боку РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін неочікувано прилетів на військові навчання "Захід-2025" — відео
Путін слідкує за навчаннями "Запад-2025"
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вторгнення російських дронів у Польщу. Мерц виступив з попередженням
Мерц пояснив, чого далі чекати від Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?