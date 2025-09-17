Мецола оголосила про важливе рішення Європарламенту щодо України

17 вересня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола офіційно підтвердила відкриття представництва Європарламенту в Києві. Це сталося під час виступу у Верховній Раді.
Головні тези:
- Європарламент серйозно налаштований посилити співпрацю з Україною.
- Дізнайтеся, яка ціль постійного представництва ЄП у Києві.
У Києві запрацює представництво Європарламенту
Роберта Мецола публічно звернулася до Верховної Ради України.
За словами політикині, вона завітала до Києва, щоб "ще більше посилити нашу співпрацю".
Мецола звернула увагу на те, що це було зобов’язання перед Україною і його обов'язково буде виконано.
Як уже згадувалося раніше, конференція голів Європейського парламенту підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні.
Головна мета — посприяти її європейській інтеграції та взаємодії.
