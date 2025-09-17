Вторгнення російських дронів у Польщу. Мерц виступив з попередженням
Вторгнення російських дронів у Польщу. Мерц виступив з попередженням

Мерц пояснив, чого далі чекати від Путіна
Джерело:  Reuters

Німецький лідер Фрідріх Мерц звертає увагу на те, що порушення Росією повітряного простору країн НАТО є частиною стратегії Кремля щодо випробування кордонів і саботажу з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Мерц попереджає, що Росія спробує дестабілізувати вільні суспільства НАТО через порушення кордонів.
  • Він також додав, що мирна угода з Росією не повинна порушувати політичний суверенітет України.

Мерц пояснив, чого далі чекати від Путіна

На переконання німецького лідера, порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії — це тривала тенденція до випробування кордонів і саботажу.

Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

На цьому тлі він вкотре повторив, що мирна угода щодо завершення війни Україні не може бути досягнута коштом її політичного суверенітету та територіальної цілісності.

Диктований мир, мир без свободи, спонукатиме Путіна шукати свою наступну ціль, — попередив Фрідріх Мерц.

Як уже згадувалося раніше, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" після безпрецедентного вторгнення російських дронів на територію Польщі.

13 вересня офіційна Варшава заявила про фактичний старт анонсованої місії.

Кілька днів тому британський уряд викликав російського посла у зв’язку з "безпрецедентним" порушенням повітряного простору НАТО в Польщі та Румунії останніми днями.

