Немецкий лидер Фридрих Мерц обращает внимание на то, что нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО является частью стратегии Кремля по испытанию границ и саботажу со стороны российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Мерц предупреждает, что Россия попытается дестабилизировать свободные общества НАТО из-за нарушений границ.
- Он также добавил, что мирное соглашение с Россией не должно нарушать политический суверенитет Украины.
Мерц объяснил, чего дальше ждать от Путина
По убеждению немецкого лидера, нарушение Россией воздушного пространства Польши и Румынии — это длительная тенденция испытания границ и саботажа.
На этом фоне он в очередной раз повторил, что мирное соглашение о завершении войны Украине не может быть достигнуто за счет ее политического суверенитета и территориальной целостности.
Как уже упоминалось ранее, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" после беспрецедентного вторжения российских дронов на территорию Польши.
13 сентября официальная Варшава заявила о фактическом старте анонсированной миссии.
Несколько дней назад британское правительство вызвало российского посла в связи с "беспрецедентным" нарушением воздушного пространства НАТО в Польше и Румынии в последние дни.
