Після вторгнення російських дронів у Польщу лідер країни Кароль Навроцький оголосив, що виступає за розміщення ядерної зброї у Польщі та розраховує у цьому питанні на Францію.

Навроцький серйозно налаштований захистити Польщу

Журналісти поцікавилися у польського лідера, чи розраховує він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі.

Навроцький офіційно підтвердив, що його країна повинна бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.

Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується. Кароль Навроцький Президент Польщі

Він також додав, що як очільник держави хоче зробити все можливе, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.

🗣️ "En tant que président de la République de Pologne, je pense que la Pologne devrait faire partie du partage nucléaire" : @NawrockiKn



Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так", — наголосив Кароль Навроцький. Поширити

Що важливо розуміти, заява польського лідера щодо ядерної зброї пролунала після того, як він закликав власну країну та союзників по НАТО готуватися до війни з Росією.