Президент Польщі вирішив відлякати Путіна ядерною зброєю

Після вторгнення російських дронів у Польщу лідер країни Кароль Навроцький оголосив, що виступає за розміщення ядерної зброї у Польщі та розраховує у цьому питанні на Францію.
Головні тези:
- Польща повинна брати участь у ядерному розподілі.
- Партнерство між Варшавою та Парижем саме на цьому і базується.
Навроцький серйозно налаштований захистити Польщу
Журналісти поцікавилися у польського лідера, чи розраховує він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі.
Навроцький офіційно підтвердив, що його країна повинна бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.
Він також додав, що як очільник держави хоче зробити все можливе, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.
Що важливо розуміти, заява польського лідера щодо ядерної зброї пролунала після того, як він закликав власну країну та союзників по НАТО готуватися до війни з Росією.
