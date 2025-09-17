Президент Польщі вирішив відлякати Путіна ядерною зброєю
Президент Польщі вирішив відлякати Путіна ядерною зброєю

Навроцький серйозно налаштований захистити Польщу
Джерело:  online.ua

Після вторгнення російських дронів у Польщу лідер країни Кароль Навроцький оголосив, що виступає за розміщення ядерної зброї у Польщі та розраховує у цьому питанні на Францію.

Головні тези:

  • Польща повинна брати участь у ядерному розподілі.
  • Партнерство між Варшавою та Парижем саме на цьому і базується.

Навроцький серйозно налаштований захистити Польщу

Журналісти поцікавилися у польського лідера, чи розраховує він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі.

Навроцький офіційно підтвердив, що його країна повинна бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.

Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Президент Польщі

Він також додав, що як очільник держави хоче зробити все можливе, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.

Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так", — наголосив Кароль Навроцький.

Що важливо розуміти, заява польського лідера щодо ядерної зброї пролунала після того, як він закликав власну країну та союзників по НАТО готуватися до війни з Росією.

