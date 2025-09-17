"Постріл у десятку". Науседа назвав найкращий спосіб зупинити Путіна

Лідер Литви Гітанас Науседа наголосив: якщо офіційний Брюссель під час розгляду нового санкційного пакета включить вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії їх обходити, то це стане "пострілом у десятку".

ЄС має можливість підкосити режим Путіна

Президент Литви звернув увагу на заяву американського лідера Дональда Трампа, який дедалі частіше згадує про вторинні санкції проти країни-агресорки РФ.

На переконання Науседи, саме вторинний ефект є найслабшим місцем санкцій, які проти Росії запровадив офіційний Брюссель.

Застосування вторинних санкцій — це дійсно постріл у десятку. Гітанас Науседа Президент Литви

Окрім того, він прокоментував відкладення презентації 19-го пакет санкцій проти РФ.

За словами Науседи, ключова ціль полягає в тому, щоб зробити санкції ще більш ефективними.

Європейська комісія взяла хвилину на паузу, щоб зробити цей 19-й пакет санкцій ще ефективнішим і узгодити його з пропозиціями США, — наголосив лідер Литви.

Нещодавно іноземні журналісти дізналися, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали.