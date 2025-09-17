"Постріл у десятку". Науседа назвав найкращий спосіб зупинити Путіна
"Постріл у десятку". Науседа назвав найкращий спосіб зупинити Путіна

ЄС має можливість підкосити режим Путіна
Read in English
Джерело:  LRT

Лідер Литви Гітанас Науседа наголосив: якщо офіційний Брюссель під час розгляду нового санкційного пакета включить вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії їх обходити, то це стане "пострілом у десятку".

Головні тези:

  • Науседа вказав на найслабше місце європейських санкцій проти РФ.
  • Європейська комісія зробила санкції проти Росії ще жорсткішими на вимогу Трампа.

ЄС має можливість підкосити режим Путіна

Президент Литви звернув увагу на заяву американського лідера Дональда Трампа, який дедалі частіше згадує про вторинні санкції проти країни-агресорки РФ.

На переконання Науседи, саме вторинний ефект є найслабшим місцем санкцій, які проти Росії запровадив офіційний Брюссель.

Застосування вторинних санкцій — це дійсно постріл у десятку.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Окрім того, він прокоментував відкладення презентації 19-го пакет санкцій проти РФ.

За словами Науседи, ключова ціль полягає в тому, щоб зробити санкції ще більш ефективними.

Європейська комісія взяла хвилину на паузу, щоб зробити цей 19-й пакет санкцій ще ефективнішим і узгодити його з пропозиціями США, — наголосив лідер Литви.

Нещодавно іноземні журналісти дізналися, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали.

Як стверджують інсайдери, робота може бути завершена наприкінці тижня.

