Велика китайська компанія Chery йде з Росії — відома причина

Китайський виробник автомобілів Chery Automobile офіційно підтвердив, що вирішила вийти з російського ринку. Одна з головних причин такого неочікуваного рішення — потужні санкції Заходу.
Головні тези:
- Рішення Chery щодо виходу з Росії є великим розворотом.
- Уже почалося згортання присутності компанії в країні-агресорці.
Chery йде з Росії
Chery Automobile має намір вийти на біржу Гонконгу для залучення 1,2 млрд доларів.
Усі ці кошти планують витратити на розширення лінійки електромобілів і гібридів.
За попередніми даними, йдеться про понад вісім нових моделей. Ще 20% виручки піде на закордонну експансію.
Що важливо розуміти, Росія є для Chery другим за величиною ринком після китайського.
Пресслужба компанії офіційно підтвердила, що ухвалила рішення згорнути діяльність у РФ, щоб "підтвердити дотримання санкцій та експортного контролю".
Рік тому фактично кожен п'ятий проданий в Росії автомобіль належав до брендів концерну. Загалом компанія продала близько 325,2 тис. машин.
З заявою з цього приводу виступив старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян.
За його словами, це рішення Chery є "величезним розворотом".
