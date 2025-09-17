Велика китайська компанія Chery йде з Росії — відома причина

Китайський виробник автомобілів Chery Automobile офіційно підтвердив, що вирішила вийти з російського ринку. Одна з головних причин такого неочікуваного рішення — потужні санкції Заходу.

Chery йде з Росії

Chery Automobile має намір вийти на біржу Гонконгу для залучення 1,2 млрд доларів.

Усі ці кошти планують витратити на розширення лінійки електромобілів і гібридів.

За попередніми даними, йдеться про понад вісім нових моделей. Ще 20% виручки піде на закордонну експансію.

Що важливо розуміти, Росія є для Chery другим за величиною ринком після китайського.

Пресслужба компанії офіційно підтвердила, що ухвалила рішення згорнути діяльність у РФ, щоб "підтвердити дотримання санкцій та експортного контролю".

Рік тому фактично кожен п'ятий проданий в Росії автомобіль належав до брендів концерну. Загалом компанія продала близько 325,2 тис. машин.

Chery вже почала згортати присутність в Росії: у квітні її дочірня структура, що працювала з 2005 року, уклала угоди про передачу активів трьом неназваним компаніям. Поширити

З заявою з цього приводу виступив старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян.