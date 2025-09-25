Китайские инженеры тестировали военные дроны на полигонах РФ

Документы подтверждают, что китайские компании снабжали России беспилотниками. Инженеры из Китая участвовали и в испытаниях военных дронов.

Китайцы испытывают военные дроны в России

Китайские эксперты не раз посещали российский оборонный завод "Купол" для технической работы над военными беспилотниками. Об этом сообщили два европейских источника в сфере безопасности и подтверждают оказавшиеся в распоряжении Reuters документы.

С прошлого года представители Китая приезжали на предприятие более полудюжины раз. В этот период завод получал партии китайских ударных и разведывательных дронов через русского посредника. Поделиться

Reuters ранее фиксировало, что Купол разрабатывал новый дрон Garpiya-3 в Китае с привлечением местных специалистов. Теперь стало известно, что китайские инженеры участвовали и в испытаниях военных беспилотников уже на территории России.

По данным источников, сотрудничество свидетельствует о росте взаимодействия между "Куполом" и китайскими компаниями в области дронов. Эти аппараты играют критическую роль в войне против Украины.

МИД Китая заявил, что ему неизвестно о таком сотрудничестве.

Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по отношению к украинскому кризису, никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотников.

В Кремле, минобороны России и на заводе "Купол" на запросы Reuters не ответили.

Документы показывают, что "Купол" получил более десятка ударных дронов от китайской компании Sichuan AEE. Снабжение велось через российскую оборонную структуру ВСК "Вектор", которая находится под санкциями США и ЕС. Поделиться

В 2024 году на полигоне Чебаркуль в Челябинской области проходили испытания беспилотников A60, A100 и A200. Китайские специалисты участвовали в сборке дронов в Ижевске и обучали персонал "Купола" их эксплуатации.

Счета и накладные показывают, что AEE снабжала дроны с системой защиты от радиоэлектронного подавления. Сумма контрактов достигала сотен тысяч долларов.

Кроме того, другая китайская компания Hunan Haotianyi поставляла дроны HW52V, способные выполнять разведывательные и ударные задачи. Европейские источники считают, что специалисты фирмы также принимали участие в работе на предприятии Купол.

Американский эксперт Сэмюэл Бендетт заявил: "Есть огромная роль и влияние китайских компонентов в российских военных системах… особенно в воздушных дронах".

Согласно документам, в 2025 году обсуждалась работа над новым дроном GA-21, который может являться версией иранского Shahed-107. Он способен использоваться для разведки и нанесения ударов.