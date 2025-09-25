Китайские инженеры тестировали военные дроны на полигонах РФ

Документы подтверждают, что китайские компании снабжали России беспилотниками. Инженеры из Китая участвовали и в испытаниях военных дронов.
Главные тезисы
- Китайские инженеры тестируют военные дроны на полигонах в России в партнерстве с российским заводом “Купол”.
- Документы свидетельствуют о том, что китайские компании поставляли России ударные и разведывательные дроны через посредника.
- Эксперты из Китая участвовали в сборке и обучении персонала 'Купола' по эксплуатации военных беспилотников.
Китайцы испытывают военные дроны в России
Китайские эксперты не раз посещали российский оборонный завод "Купол" для технической работы над военными беспилотниками. Об этом сообщили два европейских источника в сфере безопасности и подтверждают оказавшиеся в распоряжении Reuters документы.
Reuters ранее фиксировало, что Купол разрабатывал новый дрон Garpiya-3 в Китае с привлечением местных специалистов. Теперь стало известно, что китайские инженеры участвовали и в испытаниях военных беспилотников уже на территории России.
По данным источников, сотрудничество свидетельствует о росте взаимодействия между "Куполом" и китайскими компаниями в области дронов. Эти аппараты играют критическую роль в войне против Украины.
МИД Китая заявил, что ему неизвестно о таком сотрудничестве.
Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по отношению к украинскому кризису, никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотников.
В Кремле, минобороны России и на заводе "Купол" на запросы Reuters не ответили.
В 2024 году на полигоне Чебаркуль в Челябинской области проходили испытания беспилотников A60, A100 и A200. Китайские специалисты участвовали в сборке дронов в Ижевске и обучали персонал "Купола" их эксплуатации.
Счета и накладные показывают, что AEE снабжала дроны с системой защиты от радиоэлектронного подавления. Сумма контрактов достигала сотен тысяч долларов.
Кроме того, другая китайская компания Hunan Haotianyi поставляла дроны HW52V, способные выполнять разведывательные и ударные задачи. Европейские источники считают, что специалисты фирмы также принимали участие в работе на предприятии Купол.
Американский эксперт Сэмюэл Бендетт заявил: "Есть огромная роль и влияние китайских компонентов в российских военных системах… особенно в воздушных дронах".
Согласно документам, в 2025 году обсуждалась работа над новым дроном GA-21, который может являться версией иранского Shahed-107. Он способен использоваться для разведки и нанесения ударов.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-