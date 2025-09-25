Документи підтверджують, що китайські компанії постачали Росії безпілотники. Інженери з Китаю брали участь і у випробуваннях військових дронів.
Головні тези:
- Китайські інженери тестували військові дрони на полігонах РФ у співпраці з російським заводом “Купол”.
- Документи підтверджують, що китайські компанії постачали ударні та розвідувальні дрони в Росію через посередника.
Китайці випробовують військові дрони у Росії
Китайські експерти неодноразово відвідували російський оборонний завод "Купол" для технічної роботи над військовими безпілотниками. Про це повідомили два європейські джерела у сфері безпеки і підтверджують документи, що опинилися в розпорядженні Reuters.
Reuters раніше фіксувало, що Купол розробляв новий дрон Garpiya-3 в Китаї із залученням місцевих фахівців. Тепер стало відомо, що китайські інженери брали участь і у випробуваннях військових безпілотників уже на території Росії.
За даними джерел, співпраця свідчить про зростання взаємодії між "Куполом" і китайськими компаніями в галузі дронів. Ці апарати відіграють критичну роль у війні проти України.
МЗС Китаю заявило, що йому невідомо про таку співпрацю.
Китай завжди дотримувався об'єктивної і справедливої позиції щодо української кризи, ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролював експорт товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками.
У Кремлі, міноборони Росії і на заводі "Купол" на запити Reuters не відповіли.
У 2024 році на полігоні Чебаркуль у Челябінській області проходили випробування безпілотників A60, A100 і A200. Китайські фахівці брали участь у складанні дронів в Іжевську і навчали персонал "Купола" їх експлуатації.
Рахунки і накладні показують, що AEE постачала дрони з системою захисту від радіоелектронного придушення. Сума контрактів сягала сотень тисяч доларів.
Крім того, інша китайська компанія Hunan Haotianyi постачала дрони HW52V, здатні виконувати розвідувальні та ударні завдання. Європейські джерела вважають, що фахівці цієї фірми також брали участь у роботі на підприємстві Купол.
Американський експерт Семюел Бендетт заявив: "Є величезна роль і вплив китайських компонентів у російських військових системах... особливо в повітряних дронах".
Згідно з документами, у 2025 році обговорювалася робота над новим дроном GA-21, який може бути версією іранського Shahed-107. Він здатний використовуватися для розвідки і завдання ударів.
