Китай планує ввести обмеження проти "тіньового флоту" РФ

Згідно з даними Bloomberg, низка операторів терміналів у китайському порту Циндао мають намір ввести нові обмеження для старих танкерів, що перевозять нафту з Ірану. Що важливо розуміти, йдеться про один з головних нафтових портів Китаю.

Китай вимушений на йти на серйозні кроки

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі йдеться про заборону на швартування кораблів, старших за 30 років, а також суден, які змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації або мають недійсні сертифікати.

Інші судна, що заходять до порту, також будуть оцінюватися за профілем ризику, виходячи з таких факторів, як вік і страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Танкери, які отримають низький бал, теж потраплять під нові обмеження. Поширити

Що важливо розуміти, це рішення стане ударом для суден, які перевозять санкційну нафту з Ірану та інших чутливих постачальників.

Аналітична компанія Kpler звертає увагу на те, що фактично йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом".

Китай вимушений був на такі кроки після того, як влітку Штати ввели санкції проти нафтового оператора, розташованого в порту Циндао, заявивши, що він отримав іранську нафту, яку перевозило судно, що вже перебуває під санкціями Вашингтона.