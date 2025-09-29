Китай планує ввести обмеження проти "тіньового флоту" РФ

Згідно з даними Bloomberg, низка операторів терміналів у китайському порту Циндао мають намір ввести нові обмеження для старих танкерів, що перевозять нафту з Ірану. Що важливо розуміти, йдеться про один з головних нафтових портів Китаю.
Головні тези:
- Порт Циндао вже втрачає частку ринку в імпорті нафти.
- Його роль в обробці танкерів з високим ступенем ризику також відносно невелика.
Китай вимушений на йти на серйозні кроки
Як вдалося дізнатися журналістам, наразі йдеться про заборону на швартування кораблів, старших за 30 років, а також суден, які змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації або мають недійсні сертифікати.
Що важливо розуміти, це рішення стане ударом для суден, які перевозять санкційну нафту з Ірану та інших чутливих постачальників.
Аналітична компанія Kpler звертає увагу на те, що фактично йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом".
Китай вимушений був на такі кроки після того, як влітку Штати ввели санкції проти нафтового оператора, розташованого в порту Циндао, заявивши, що він отримав іранську нафту, яку перевозило судно, що вже перебуває під санкціями Вашингтона.
На переконання старшого ринкового аналітика компанії Vortexa Емми Лі, насправді ці рішення не матимуть суттєвого впливу на імпорт підсанкційної нафти до Китаю.
