Зеленский предлагает союзникам создать щит для защиты от России
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предлагает союзникам создать щит для защиты от России

Владимир Зеленский
Зеленский предлагает партнерам объединить усилия
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина предлагает Польше и всем остальным союзникам в Европе создать общий, по-настоящему надежный щит против воздушных угроз со стороны страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Объединение усилий с партнерами в Европе позволит Украине эффективно противостоять российским дронам и ракетам.
  • Зеленский указывает на важность принятия решений касательно российских активов в пользу Украины.

Зеленский предлагает партнерам объединить усилия

Это предложение украинский лидер озвучил в рамках Варшавского форума безопасности.

Это может быть. Украина может противодействовать всем типам российских дронов и ракет, и если мы будем действовать в регионе вместе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, если лишить страну-агрессорку возможности наносить удары с воздуха — она не сможет продолжать войну.

Зеленский обращает внимание на то, что сейчас все больше доказательств того, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов, спровоцировавших панику в Северной Европе.

Если танкеры, используемые Россией, служат платформами для дронов, то таким танкерам нельзя свободно действовать в Балтийском море. Это фактически военная деятельность России против европейских стран, поэтому Европа имеет право закрыть проливы и морские пути для защиты себя.

Украинский лидер также отметил, что Киев ожидает принятия 19-го пакета санкций в ближайшее время.

На этом фоне он призвал Европу более оперативно принимать решения по российским активам и их использованию в пользу Украины.

Идеи уже есть — европейские и американские, их необходимо претворить в жизнь, — добавил Зеленский.

