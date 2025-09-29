Зеленский предлагает союзникам создать щит для защиты от России

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина предлагает Польше и всем остальным союзникам в Европе создать общий, по-настоящему надежный щит против воздушных угроз со стороны страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Объединение усилий с партнерами в Европе позволит Украине эффективно противостоять российским дронам и ракетам.
- Зеленский указывает на важность принятия решений касательно российских активов в пользу Украины.
Зеленский предлагает партнерам объединить усилия
Это предложение украинский лидер озвучил в рамках Варшавского форума безопасности.
По убеждению главы государства, если лишить страну-агрессорку возможности наносить удары с воздуха — она не сможет продолжать войну.
Зеленский обращает внимание на то, что сейчас все больше доказательств того, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов, спровоцировавших панику в Северной Европе.
Украинский лидер также отметил, что Киев ожидает принятия 19-го пакета санкций в ближайшее время.
На этом фоне он призвал Европу более оперативно принимать решения по российским активам и их использованию в пользу Украины.
