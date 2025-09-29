Зеленский предлагает союзникам создать щит для защиты от России

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина предлагает Польше и всем остальным союзникам в Европе создать общий, по-настоящему надежный щит против воздушных угроз со стороны страны-агрессорки России.

Зеленский предлагает партнерам объединить усилия

Это предложение украинский лидер озвучил в рамках Варшавского форума безопасности.

Это может быть. Украина может противодействовать всем типам российских дронов и ракет, и если мы будем действовать в регионе вместе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, если лишить страну-агрессорку возможности наносить удары с воздуха — она не сможет продолжать войну.

Зеленский обращает внимание на то, что сейчас все больше доказательств того, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов, спровоцировавших панику в Северной Европе.

Если танкеры, используемые Россией, служат платформами для дронов, то таким танкерам нельзя свободно действовать в Балтийском море. Это фактически военная деятельность России против европейских стран, поэтому Европа имеет право закрыть проливы и морские пути для защиты себя. Поделиться

Украинский лидер также отметил, что Киев ожидает принятия 19-го пакета санкций в ближайшее время.

На этом фоне он призвал Европу более оперативно принимать решения по российским активам и их использованию в пользу Украины.