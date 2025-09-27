Украина побеждает в войне — историк Харари
Категория
Украина
Дата публикации

Украина побеждает в войне — историк Харари

Украина все еще побеждает
Читати українською
Источник:  Financial Times

Известный израильский историк и публицист Юваль Ной Харари указал на несколько важных признаков того, что на сегодня именно Украина, а не Россия, побеждает в войне, хотя и Кремль активно пытается изобразить другую картину.

Главные тезисы

  • Украина сумела отбиться от российского вторжения благодаря исключительно собственным силам и военному опыту.
  • Она могла бы разгромить армию РФ еще в 2022 году, однако не хватило оружия.

Украина все еще побеждает

Харари обращает внимание на то, что главной целью полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года была тотальная оккупация Украины и ликвидация ее государственного суверенитета.

Однако неприятная правда для Кремля заключается в том, что на сегодняшний день страна-агрессорка контролирует меньше украинской территории, чем в августе 2022 года.

Более того, нельзя игнорировать тот факт, что армия РФ за все эти годы так и не смогла захватить ни одного стратегически важного города, как Харьков или Киев.

Российские войска уже понесли безумные потери на поле боя и за его пределами, а взамен получили мизерное количество территорий.

Это так, будто через три года спустя после вторжения в Ирак в 2003 году США удалось бы захватить лишь 20 процентов страны, понеся при этом 1 миллион потерь. Считал ли кто-нибудь это американской победой? — интересуется Юваль Ной Харари.

Что также важно понимать, Россия привлекала к боевым действиям солдат своей союзницы — КНДР — а Украина до сих пор воюет исключительно силами своих собственных воинов.

Историк обращает внимание на то, что в первые месяцы войны Украина отбивалась почти исключительно собственным оружием.

По его убеждению, Украина одержала бы полную военную победу еще в 2022 или 2023 году, если бы сразу получила все необходимое от союзников.

Нельзя отрицать тот факт, что в Европе действительно умеет воевать только украинская армия.

Американские военные также должны многому научиться по боевому опыту Украины и ее передовой оружейной промышленности. Вероятно, это одна из причин, почему президент Трамп в последнее время стал больше поддерживать Украину. Он любит поддерживать победителей, — подчеркнул историк.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. ЕС нашел способ обхитрить Орбана
ЕС будет бороться за помощь для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему НАТО игнорирует ежедневные провокации России — объяснение эксперта
НАТО пытается не допустить большой войны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны кружили возле военных объектов Дании
Неизвестные дроны снова в Дании

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?