Известный израильский историк и публицист Юваль Ной Харари указал на несколько важных признаков того, что на сегодня именно Украина, а не Россия, побеждает в войне, хотя и Кремль активно пытается изобразить другую картину.

Украина все еще побеждает

Харари обращает внимание на то, что главной целью полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года была тотальная оккупация Украины и ликвидация ее государственного суверенитета.

Однако неприятная правда для Кремля заключается в том, что на сегодняшний день страна-агрессорка контролирует меньше украинской территории, чем в августе 2022 года.

Более того, нельзя игнорировать тот факт, что армия РФ за все эти годы так и не смогла захватить ни одного стратегически важного города, как Харьков или Киев.

Российские войска уже понесли безумные потери на поле боя и за его пределами, а взамен получили мизерное количество территорий.

Это так, будто через три года спустя после вторжения в Ирак в 2003 году США удалось бы захватить лишь 20 процентов страны, понеся при этом 1 миллион потерь. Считал ли кто-нибудь это американской победой? — интересуется Юваль Ной Харари. Поделиться

Что также важно понимать, Россия привлекала к боевым действиям солдат своей союзницы — КНДР — а Украина до сих пор воюет исключительно силами своих собственных воинов.

Историк обращает внимание на то, что в первые месяцы войны Украина отбивалась почти исключительно собственным оружием.

По его убеждению, Украина одержала бы полную военную победу еще в 2022 или 2023 году, если бы сразу получила все необходимое от союзников.

Нельзя отрицать тот факт, что в Европе действительно умеет воевать только украинская армия.