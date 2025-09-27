Украина побеждает в войне — историк Харари

Известный израильский историк и публицист Юваль Ной Харари указал на несколько важных признаков того, что на сегодня именно Украина, а не Россия, побеждает в войне, хотя и Кремль активно пытается изобразить другую картину.
Главные тезисы
- Украина сумела отбиться от российского вторжения благодаря исключительно собственным силам и военному опыту.
- Она могла бы разгромить армию РФ еще в 2022 году, однако не хватило оружия.
Украина все еще побеждает
Харари обращает внимание на то, что главной целью полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года была тотальная оккупация Украины и ликвидация ее государственного суверенитета.
Однако неприятная правда для Кремля заключается в том, что на сегодняшний день страна-агрессорка контролирует меньше украинской территории, чем в августе 2022 года.
Более того, нельзя игнорировать тот факт, что армия РФ за все эти годы так и не смогла захватить ни одного стратегически важного города, как Харьков или Киев.
Российские войска уже понесли безумные потери на поле боя и за его пределами, а взамен получили мизерное количество территорий.
Что также важно понимать, Россия привлекала к боевым действиям солдат своей союзницы — КНДР — а Украина до сих пор воюет исключительно силами своих собственных воинов.
Историк обращает внимание на то, что в первые месяцы войны Украина отбивалась почти исключительно собственным оружием.
По его убеждению, Украина одержала бы полную военную победу еще в 2022 или 2023 году, если бы сразу получила все необходимое от союзников.
Нельзя отрицать тот факт, что в Европе действительно умеет воевать только украинская армия.
