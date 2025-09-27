Почему НАТО игнорирует ежедневные провокации России — объяснение эксперта
Категория
Политика
Дата публикации

Почему НАТО игнорирует ежедневные провокации России — объяснение эксперта

НАТО пытается не допустить большой войны
Читати українською
Источник:  Эспрессо

В настоящее время страны НАТО делают все возможное, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны. Именно поэтому до сих пор не было жесткой реакции на преступные действия страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший глава МИД Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.

Главные тезисы

  • НАТО осознает все риски и угрозы во время вступления в конфронтацию с Россией.
  • Будут конкретные знаки, если НАТО начнет готовиться к войне.

НАТО пытается не допустить большой войны

По словам дипломата, на самом деле не так просто выяснить, кто на чью территорию залетал или не залетал.

Единственное могу сказать в защиту, — что мы с вами тоже не сразу поверили, что будет война, не сразу были готовы принять все меры возможные, не обращали внимания, когда у нас взлетали в воздух один за другим военные склады с ракетами, и почему-то мы не осознавали, что уже может быть прямолинейнее, чем будущая атака.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Бывший глава МИД Украины

Как отметил дипломат, он понимает логику действий стран НАТО.

Сейчас они активно ведут консультации, чтобы договориться, как действовать на фоне последних событий.

Когда это военное объяснение войдет в голову политиков и они будут способны действовать, выделять, выделять бюджет, переводить страну на военные мощности, требуя дополнительной мобилизации и так далее, тогда мы с вами будем понимать, что все — к большому сожалению, война неотвратима, — предупредил Пристайко.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин уже допустил главную ошибку в войне против Украины
Путин не просчитал все свои шаги и их последствия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб заявил о серьезности намерений Трампа в отношении Украины
Стубб верит, что Трамп будет бороться за победу Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. ЕС нашел способ обхитрить Орбана
ЕС будет бороться за помощь для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?