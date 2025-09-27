Почему НАТО игнорирует ежедневные провокации России — объяснение эксперта

В настоящее время страны НАТО делают все возможное, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны. Именно поэтому до сих пор не было жесткой реакции на преступные действия страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший глава МИД Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.

НАТО пытается не допустить большой войны

По словам дипломата, на самом деле не так просто выяснить, кто на чью территорию залетал или не залетал.

Единственное могу сказать в защиту, — что мы с вами тоже не сразу поверили, что будет война, не сразу были готовы принять все меры возможные, не обращали внимания, когда у нас взлетали в воздух один за другим военные склады с ракетами, и почему-то мы не осознавали, что уже может быть прямолинейнее, чем будущая атака. Вадим Пристайко Бывший глава МИД Украины

Как отметил дипломат, он понимает логику действий стран НАТО.

Сейчас они активно ведут консультации, чтобы договориться, как действовать на фоне последних событий.