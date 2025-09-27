Почему НАТО игнорирует ежедневные провокации России — объяснение эксперта

В настоящее время страны НАТО делают все возможное, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны. Именно поэтому до сих пор не было жесткой реакции на преступные действия страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший глава МИД Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.
Главные тезисы
- НАТО осознает все риски и угрозы во время вступления в конфронтацию с Россией.
- Будут конкретные знаки, если НАТО начнет готовиться к войне.
НАТО пытается не допустить большой войны
По словам дипломата, на самом деле не так просто выяснить, кто на чью территорию залетал или не залетал.
Как отметил дипломат, он понимает логику действий стран НАТО.
Сейчас они активно ведут консультации, чтобы договориться, как действовать на фоне последних событий.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-