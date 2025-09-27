Чому НАТО ігнорує щоденні провокації Росії — пояснення експерта

Наразі країни НАТО роблять все можливе, щоб не допустити початку Третьої світової війни. Саме тому досі не було справді жорсткої реакції на злочинні дії країни-агресорки РФ. Такою думкою поділився колишній глава МЗС України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко.
Головні тези:
- НАТО усвідомлює всі ризики та загрози, якщо вступить у конфронтацію з Росією.
- Будуть конкретні знаки, якщо НАТО все-таки почне готуватися до війни.
НАТО намагається не допустити великої війни
За словами дипломата, насправді не так просто з'ясувати, хто на чиї території залітав чи не залітав.
Як зазначив дипломат, він розуміє логіку дій країн НАТО.
Наразі вони активно ведуть консультації, щоб домовитися, як діяти на тлі останніх подій.
