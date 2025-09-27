Чому НАТО ігнорує щоденні провокації Росії — пояснення експерта

Наразі країни НАТО роблять все можливе, щоб не допустити початку Третьої світової війни. Саме тому досі не було справді жорсткої реакції на злочинні дії країни-агресорки РФ. Такою думкою поділився колишній глава МЗС України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко.

НАТО намагається не допустити великої війни

За словами дипломата, насправді не так просто з'ясувати, хто на чиї території залітав чи не залітав.

Єдине можу сказати на захист, — що ми з вами теж не одразу повірили, що буде війна, не одразу були готові вжити всіх заходів можливих, не звертали уваги, коли в нас злітали в повітря один за одним військові склади з ракетами, і чомусь ми не усвідомлювали, що вже може бути прямолінійніше, ніж майбутня атака, правда? Вадим Пристайко Колишній глава МЗС України

Як зазначив дипломат, він розуміє логіку дій країн НАТО.

Наразі вони активно ведуть консультації, щоб домовитися, як діяти на тлі останніх подій.