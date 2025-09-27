Україна перемагає у війні — історик Харарі
Україна перемагає у війні — історик Харарі

Джерело:  Financial Times

Відомий ізраїльський історик і публіцист Юваль Ной Харарі вказав на кілька важливих ознак того, що станом на сьогодні саме Україна, а не Росія, перемагає у війні, хоча й Кремль активно намагається змалювати іншу картину.

Головні тези:

  • Україна зуміла відбитися від російського вторгнення завдяки виключно власним силам та військовому досвіду.
  • Вона могла б розгромити армію РФ ще в 2022 року, однак забракло зброї.

Україна все ще перемагає

Харарі звертає увагу на те, що головною ціллю повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року було повне підкорення України та ліквідація її державного суверенітету.

Проте неприємна для Кремля правда полягає в тому, що станом на сьогодні країна-агресорка контролює менше української території, ніж у серпні 2022 року.

Ба більше, не можна ігнорувати той факт, що армія РФ за всі ці роки так і не змогла захопити жодного стратегічно важливого міста, як от Харків чи Київ.

Російські війська вже зазнали шалених втрат на полі бою та поза його межами, а натомість отримали мізерну кількість територій.

Це так, ніби через понад три роки після вторгнення в Ірак у 2003 році США вдалося б захопити лише 20 відсотків країни, зазнавши при цьому 1 мільйона втрат. Чи хтось би вважав це американською перемогою? — цікавиться Юваль Ной Харарі.

Що також важливо розуміти, Росія залучала до бойових дій солдатів своєї союзниці — КНДР — а Україна досі воює винятково силами свої власних воїнів.

Історик звертає увагу на те, що у перші місяці війни Україна відбивалася майже виключно власною зброєю.

На його переконання, Україна здобула б повну військову перемогу ще у 2022 або 2023 році, якби одразу отримала все необхідне від союзників.

Не можна заперечувати той факт, що в Європі дійсно вміє воювати лише українська армія.

Американські військові також мають багато чого навчитися з бойового досвіду України та її передової збройової промисловості. Ймовірно, це одна з причин, чому президент Трамп останнім часом став більше підтримувати Україну. Він любить підтримувати переможців, — наголосив історик.

