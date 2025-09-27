Україна перемагає у війні — історик Харарі

Відомий ізраїльський історик і публіцист Юваль Ной Харарі вказав на кілька важливих ознак того, що станом на сьогодні саме Україна, а не Росія, перемагає у війні, хоча й Кремль активно намагається змалювати іншу картину.
Головні тези:
- Україна зуміла відбитися від російського вторгнення завдяки виключно власним силам та військовому досвіду.
- Вона могла б розгромити армію РФ ще в 2022 року, однак забракло зброї.
Україна все ще перемагає
Харарі звертає увагу на те, що головною ціллю повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року було повне підкорення України та ліквідація її державного суверенітету.
Проте неприємна для Кремля правда полягає в тому, що станом на сьогодні країна-агресорка контролює менше української території, ніж у серпні 2022 року.
Ба більше, не можна ігнорувати той факт, що армія РФ за всі ці роки так і не змогла захопити жодного стратегічно важливого міста, як от Харків чи Київ.
Російські війська вже зазнали шалених втрат на полі бою та поза його межами, а натомість отримали мізерну кількість територій.
Що також важливо розуміти, Росія залучала до бойових дій солдатів своєї союзниці — КНДР — а Україна досі воює винятково силами свої власних воїнів.
Історик звертає увагу на те, що у перші місяці війни Україна відбивалася майже виключно власною зброєю.
На його переконання, Україна здобула б повну військову перемогу ще у 2022 або 2023 році, якби одразу отримала все необхідне від союзників.
Не можна заперечувати той факт, що в Європі дійсно вміє воювати лише українська армія.
