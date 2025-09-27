Невідомі дрони кружляли біля військових об'єктів Данії

Міністерство оборони Данії офіційно підтвердило, що ввечері 26 вересня невідомі безпілотники знову були помічені поблизу військових об'єктів країни.
Головні тези:
- Дрони були помічені поблизу кількох військових об'єктів, включаючи авіабазу Каруп.
- Це стало причиною закриття повітряного простору для цивільної авіації у регіоні.
Невідомі дрони знову в Данії
Як вдалося дізнатися журналістам, дрони виявили поблизу кількох військових об’єктів.
Наразі не розкривається, на яких локаціях та скільки дронів зафіксували.
Також наразі відомо, що було залучено кілька підрозділів Збройних сил для реагування на ці інциденти, але військові не уточнюють, що саме мається на увазі під "реагуванням".
Міністерство оборони відмовилося коментувати інциденти і переадресувало питання до Збройних сил.
З заявою з цього приводу виступив представник поліції Центральної та Західної Ютландії.
За словами останнього, близько 20:00 в регіоні були зафіксовані від одного до двох дронів.
