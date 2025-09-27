Невідомі дрони кружляли біля військових об'єктів Данії
Джерело:  online.ua

Міністерство оборони Данії офіційно підтвердило, що ввечері 26 вересня невідомі безпілотники знову були помічені поблизу військових об'єктів країни.

Головні тези:

  • Дрони були помічені поблизу кількох військових об'єктів, включаючи авіабазу Каруп.
  • Це стало причиною закриття повітряного простору для цивільної авіації у регіоні.

Як вдалося дізнатися журналістам, дрони виявили поблизу кількох військових об’єктів.

Наразі не розкривається, на яких локаціях та скільки дронів зафіксували.

Також наразі відомо, що було залучено кілька підрозділів Збройних сил для реагування на ці інциденти, але військові не уточнюють, що саме мається на увазі під "реагуванням".

Міністерство оборони відмовилося коментувати інциденти і переадресувало питання до Збройних сил.

Одним із місць, де зафіксували незаконну активність дронів, була військова авіабаза Каруп, головна авіабаза Королівських ВПС Данії, повідомляє DR. Там дрони перебували в повітрі як над територією авіабази, так і за межами її огорожі.

З заявою з цього приводу виступив представник поліції Центральної та Західної Ютландії.

За словами останнього, близько 20:00 в регіоні були зафіксовані від одного до двох дронів.

На певний час повітряний простір було закрито для цивільної авіації, але це не мало великого практичного значення, оскільки наразі в Карупі немає цивільних авіарейсів.

Більше по темі

Морські дрони атакували російський порт Туапсе — відео
Туапсе
Дрони Угорщини могли стежити за прикордонням України — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Невідомі дрони помітили біля бази ВМС Швеції
Невідомі дрони зафіксували у Швеції

