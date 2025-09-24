Морські дрони атакували російський порт Туапсе — відео

Морські дрони атакують Туапсе: що відомо

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Так, голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко написав, що в акваторії Чорного моря виявлено морські дрони і закликав місцевих мешканців залишити прибережну смугу.

За словами жителів міста, лунають вибухи та автоматні черги, з'явилися повідомлення про обмеження зв'язку.

Автор одного з опублікованих в соцмережі відео повідомив, що було завдано удару по порту, в тому районі видно дим.

Станом на теперішній час офіційної інформації від російської влади з цього приводу немає.

Атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Там розташований один із найбільших у країні-агресорці нафтових терміналів.