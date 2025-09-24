Морські дрони атакували російський порт Туапсе — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Морські дрони атакували російський порт Туапсе — відео

Туапсе
Джерело:  online.ua

У районі порту міста Туапсе (Краснодарський край, РФ) ввечері 24 вересня лунають вибухи внаслідок атаки морських дронів.

Головні тези:

  • Морські дрони атакували порт Туапсе у Краснодарському краї Росії.
  • Порт Туапсе є ключовим в Чорному морі та важливим транспортним вузлом Росії, транспортуючи нафту, вугілля, металопродукцію та інші товари.
  • Атака морських дронів на такий важливий об'єкт свідчить про складність сучасних безпекових викликів у регіоні.

Морські дрони атакують Туапсе: що відомо

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Так, голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко написав, що в акваторії Чорного моря виявлено морські дрони і закликав місцевих мешканців залишити прибережну смугу.

За словами жителів міста, лунають вибухи та автоматні черги, з'явилися повідомлення про обмеження зв'язку.

Автор одного з опублікованих в соцмережі відео повідомив, що було завдано удару по порту, в тому районі видно дим.

Станом на теперішній час офіційної інформації від російської влади з цього приводу немає.

Атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Там розташований один із найбільших у країні-агресорці нафтових терміналів.

Через цей порт транспортується нафта й нафтопродукти. Крім того, він обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції, а також зернових і є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували нафтобазу в Туапсе та військовий аеродром у Морозовську РФ — відео
Дрони атакували нафтобазу в Туапсе та військовий аеродром у Морозовську РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР потужно атакувало морський порт і НПЗ у російському Туапсе — джерела
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
НПЗ у російському Туапсе продовжує палати після атаки дронів — відео
Туапсе

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?