Морські дрони атакували російський порт Туапсе — відео

У районі порту міста Туапсе (Краснодарський край, РФ) ввечері 24 вересня лунають вибухи внаслідок атаки морських дронів.
Головні тези:
- Морські дрони атакували порт Туапсе у Краснодарському краї Росії.
- Порт Туапсе є ключовим в Чорному морі та важливим транспортним вузлом Росії, транспортуючи нафту, вугілля, металопродукцію та інші товари.
- Атака морських дронів на такий важливий об'єкт свідчить про складність сучасних безпекових викликів у регіоні.
Морські дрони атакують Туапсе: що відомо
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Так, голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко написав, що в акваторії Чорного моря виявлено морські дрони і закликав місцевих мешканців залишити прибережну смугу.
За словами жителів міста, лунають вибухи та автоматні черги, з'явилися повідомлення про обмеження зв'язку.
Автор одного з опублікованих в соцмережі відео повідомив, що було завдано удару по порту, в тому районі видно дим.
Станом на теперішній час офіційної інформації від російської влади з цього приводу немає.
Атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Там розташований один із найбільших у країні-агресорці нафтових терміналів.
Через цей порт транспортується нафта й нафтопродукти. Крім того, він обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції, а також зернових і є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею.
