Морские дроны атаковали российский порт Туапсе — видео

В районе порта города Туапсе (Краснодарский край, РФ) вечером 24 сентября раздаются взрывы в результате атаки морских дронов.
Морские дроны атакуют Туапсэ: что известно
Об этом сообщают местные паблики.
Так, глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко написал, что в акватории Черного моря обнаружены морские дроны и призвал местных жителей покинуть прибрежную полосу.
По словам жителей города, раздаются взрывы и автоматные очереди, появились сообщения об ограничении связи.
Автор одного из опубликованных в соцсети видео сообщил, что был нанесен удар по порту, в том районе виден дым.
По состоянию на данный момент официальной информации от российских властей на этот счет нет.
Атакованный порт является одним из ключевых в Черном море. Там расположен один из крупнейших в стране-агрессоре нефтяных терминалов.
Через этот порт транспортируется нефть и нефтепродукты. Кроме того, он обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции, а также зерновых и является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью.
