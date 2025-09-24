Морские дроны атаковали российский порт Туапсе — видео

В районе порта города Туапсе (Краснодарский край, РФ) вечером 24 сентября раздаются взрывы в результате атаки морских дронов.

Морские дроны атакуют Туапсэ: что известно

Об этом сообщают местные паблики.

Так, глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко написал, что в акватории Черного моря обнаружены морские дроны и призвал местных жителей покинуть прибрежную полосу.

По словам жителей города, раздаются взрывы и автоматные очереди, появились сообщения об ограничении связи.

Автор одного из опубликованных в соцсети видео сообщил, что был нанесен удар по порту, в том районе виден дым.

По состоянию на данный момент официальной информации от российских властей на этот счет нет.

Атакованный порт является одним из ключевых в Черном море. Там расположен один из крупнейших в стране-агрессоре нефтяных терминалов.