Морские дроны атаковали российский порт Туапсе — видео
Морские дроны атаковали российский порт Туапсе — видео

Туапсе
Источник:  online.ua

В районе порта города Туапсе (Краснодарский край, РФ) вечером 24 сентября раздаются взрывы в результате атаки морских дронов.

Главные тезисы

  • Морские дроны атаковали порт Туапсе, важный транспортный узел России в Черном море.
  • Событие свидетельствует о сложности современных вызовов безопасности в регионе.
  • Атакованный порт является ключевым для транспортировки нефти, угля, металлопродукции и других товаров.

Морские дроны атакуют Туапсэ: что известно

Об этом сообщают местные паблики.

Так, глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко написал, что в акватории Черного моря обнаружены морские дроны и призвал местных жителей покинуть прибрежную полосу.

По словам жителей города, раздаются взрывы и автоматные очереди, появились сообщения об ограничении связи.

Автор одного из опубликованных в соцсети видео сообщил, что был нанесен удар по порту, в том районе виден дым.

По состоянию на данный момент официальной информации от российских властей на этот счет нет.

Атакованный порт является одним из ключевых в Черном море. Там расположен один из крупнейших в стране-агрессоре нефтяных терминалов.

Через этот порт транспортируется нефть и нефтепродукты. Кроме того, он обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции, а также зерновых и является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью.

