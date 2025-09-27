Неизвестные дроны кружили возле военных объектов Дании

Министерство обороны Дании официально подтвердило, что вечером 26 сентября неизвестные беспилотники снова были замечены вблизи военных объектов страны.
Главные тезисы
- Дроны были замечены вблизи нескольких военных объектов, включая авиабазу Каруп.
- Это послужило причиной закрытия воздушного пространства для гражданской авиации в регионе.
Неизвестные дроны снова в Дании
Как удалось узнать журналистам, дроны обнаружили вблизи нескольких военных объектов.
Пока не раскрывается, на каких локациях и сколько дронов зафиксировали.
Также известно, что было привлечено несколько подразделений Вооруженных сил для реагирования на эти инциденты, но военные не уточняют, что именно подразумевается под "реагированием".
Министерство обороны отказалось комментировать инциденты и переадресовало вопросы в Вооруженные силы.
С заявлением на этот счет выступил представитель полиции Центральной и Западной Ютландии.
По словам последнего, около 20:00 в регионе были зафиксированы от одной до двух дронов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-