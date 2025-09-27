Неизвестные дроны кружили возле военных объектов Дании

Министерство обороны Дании официально подтвердило, что вечером 26 сентября неизвестные беспилотники снова были замечены вблизи военных объектов страны.

Неизвестные дроны снова в Дании

Как удалось узнать журналистам, дроны обнаружили вблизи нескольких военных объектов.

Пока не раскрывается, на каких локациях и сколько дронов зафиксировали.

Также известно, что было привлечено несколько подразделений Вооруженных сил для реагирования на эти инциденты, но военные не уточняют, что именно подразумевается под "реагированием".

Министерство обороны отказалось комментировать инциденты и переадресовало вопросы в Вооруженные силы.

Одним из мест, где зафиксирована незаконная активность дронов, была военная авиабаза Каруп, главная авиабаза Королевских ВВС Дании, сообщает DR. Там дроны находились в воздухе как над территорией авиабазы, так и вне ее ограды.

С заявлением на этот счет выступил представитель полиции Центральной и Западной Ютландии.

По словам последнего, около 20:00 в регионе были зафиксированы от одной до двух дронов.