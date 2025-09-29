Путин объявил в России осенний призыв

29 сентября официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в октябре-декабре граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.

В России начался осенний призыв

Что важно понимать, в стране-агрессорке традиционно проводят призывы в армию дважды в год — весной и осенью.

Российский диктатор уже подписал соответствующий указ:

Совершить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек. Владимир Путин Российский диктатор

Кроме того, указано, что нелегитимный президент России приказал уволить с военной службы военных, срок службы по призыву которых истек.

Накануне заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский пытался всячески убедить россиян, что призывники в рамках осеннего призыва не будут направляться на войну в Украину.

По его словам, последняя в этом году призывная кампания будет производиться с использованием Единого реестра военного учета.