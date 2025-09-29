Путин объявил в России осенний призыв

29 сентября официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в октябре-декабре граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.
Главные тезисы
- Речь идет о призыве 135 тысяч россиян.
- Власти РФ утверждают, что они, мол, не будут участвовать в войне против Украины.
В России начался осенний призыв
Что важно понимать, в стране-агрессорке традиционно проводят призывы в армию дважды в год — весной и осенью.
Российский диктатор уже подписал соответствующий указ:
Кроме того, указано, что нелегитимный президент России приказал уволить с военной службы военных, срок службы по призыву которых истек.
Накануне заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский пытался всячески убедить россиян, что призывники в рамках осеннего призыва не будут направляться на войну в Украину.
По его словам, последняя в этом году призывная кампания будет производиться с использованием Единого реестра военного учета.
Бумажные повестки будут применяться для оповещения граждан во время призыва.
