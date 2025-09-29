Путін оголосив у Росії осінній призов

29 вересня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу у жовтні-грудні громадян РФ, віком від 18 до 30 років.
Головні тези:
- Йдеться про призов 135 тисячі росіян.
- Влада РФ стверджує, що вони, мовляв, не будуть брати участь у війні проти України.
У Росії розпочався осінній призов
Що важливо розуміти, в країні-агресорці традиційно проводять призови в армію двічі на рік — навесні та восени.
Російський диктатор уже підписав відповідний указ:
Окрім того, вказано, що нелегітимний президент Росії наказав звільнити з військової служби військових, термін служби за призовом яких закінчився.
Напередодні заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС Росії Володимир Цимлянський намагався всіляко переконати росіян, що призовників в рамках осіннього призову не будуть направляти на війну в Україну.
За словами останнього, остання у цьому році призовна кампанія буде проводитися з використанням Єдиного реєстру військового обліку.
Паперові повістки також будуть застосовуватися для оповіщення громадян під час призову.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-