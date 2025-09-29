Путін оголосив у Росії осінній призов

29 вересня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу у жовтні-грудні громадян РФ, віком від 18 до 30 років.

У Росії розпочався осінній призов

Що важливо розуміти, в країні-агресорці традиційно проводять призови в армію двічі на рік — навесні та восени.

Російський диктатор уже підписав відповідний указ:

Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають… призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб. Володимир Путін Російський диктатор

Окрім того, вказано, що нелегітимний президент Росії наказав звільнити з військової служби військових, термін служби за призовом яких закінчився.

Напередодні заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС Росії Володимир Цимлянський намагався всіляко переконати росіян, що призовників в рамках осіннього призову не будуть направляти на війну в Україну.

За словами останнього, остання у цьому році призовна кампанія буде проводитися з використанням Єдиного реєстру військового обліку.