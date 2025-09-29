Зеленський пропонує союзникам створити спільний щит для захисту від Росії

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна пропонує Польщі та всім іншим союзникам в Європі створити спільний, справді надійний щит проти повітряних загроз з боку країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Об'єднання зусиль з партнерами у Європі дозволить Україні ефективно протистояти російським дронам і ракетам.
- Зеленський вказує важливість ухвалення рішень щодо російських активів на користь України.
Зеленський пропонує партнерам об'єднати зусилля
Цю пропозицію український лідер озвучив у межах Варшавського безпекового форуму.
На переконання глави держави, якщо позбавити країну-агресорку можливості завдавати ударів із повітря — вона не зможе продовжувати війну.
Зеленський звертає увагу на те, що наразі є все більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів, які спровокували паніку у Північній Європі.
Український лідер також зауважив, що Київ чекає на ухвалення 19-й пакета санкцій найближчим часом.
На цьому тлі він закликав Європа оперативніше ухвалювати рішення щодо російських активів та їхнього використання на користь України.
