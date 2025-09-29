Зеленський пропонує союзникам створити спільний щит для захисту від Росії

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна пропонує Польщі та всім іншим союзникам в Європі створити спільний, справді надійний щит проти повітряних загроз з боку країни-агресорки Росії.

Зеленський пропонує партнерам об'єднати зусилля

Цю пропозицію український лідер озвучив у межах Варшавського безпекового форуму.

Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, якщо позбавити країну-агресорку можливості завдавати ударів із повітря — вона не зможе продовжувати війну.

Зеленський звертає увагу на те, що наразі є все більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів, які спровокували паніку у Північній Європі.

Якщо танкери, які використовує Росія, слугують платформами для дронів, то таким танкерам не можна вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе. Поширити

Український лідер також зауважив, що Київ чекає на ухвалення 19-й пакета санкцій найближчим часом.

На цьому тлі він закликав Європа оперативніше ухвалювати рішення щодо російських активів та їхнього використання на користь України.