Зеленський пропонує союзникам створити спільний щит для захисту від Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський пропонує союзникам створити спільний щит для захисту від Росії

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна пропонує Польщі та всім іншим союзникам в Європі створити спільний, справді надійний щит проти повітряних загроз з боку країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Об'єднання зусиль з партнерами у Європі дозволить Україні ефективно протистояти російським дронам і ракетам.
  • Зеленський вказує важливість ухвалення рішень щодо російських активів на користь України.

Зеленський пропонує партнерам об'єднати зусилля

Цю пропозицію український лідер озвучив у межах Варшавського безпекового форуму.

Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, якщо позбавити країну-агресорку можливості завдавати ударів із повітря — вона не зможе продовжувати війну.

Зеленський звертає увагу на те, що наразі є все більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів, які спровокували паніку у Північній Європі.

Якщо танкери, які використовує Росія, слугують платформами для дронів, то таким танкерам не можна вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе.

Український лідер також зауважив, що Київ чекає на ухвалення 19-й пакета санкцій найближчим часом.

На цьому тлі він закликав Європа оперативніше ухвалювати рішення щодо російських активів та їхнього використання на користь України.

Ідеї вже є — європейські й американські, їх необхідно втілити в життя, — додав Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна перемагає у війні — історик Харарі
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Далекобійні удари по РФ. Кремль відреагував на рішення Трампа
Кремль вивчає можливі наслідки нового рішення Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін оголосив у Росії осінній призов
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?